Gabon: le gouvernement pour une santé communautaire plus efficace

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 07 juin 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong accompagné de son ministre délégué Justine Libimbi épouse Mihindou a procédé au lancement de l’atelier de validation de la politique nationale et du plan stratégique de développement de la santé communautaire. Objectif, élaborer et valider les documents normatifs de la santé communautaire au Gabon.

C’est en présence des représentants résidents de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du Fonds des nations unies pour l’enfance ( UNICEF), de l’ONUSida , et des différents participants que le ministre de la Santé a pris part à cet atelier de validation. Une rencontre qui vise à éliminer les déserts médicaux et assurer une offre de santé communautaire de qualité pour tous car les programmes de santé communautaire favorisent la prise de conscience des besoins territoriaux.

Conformément au deuxième objectif de la vision stratégique du secteur santé du PAT, ces travaux qui se tiendront pendant 5 jours. Occasion pour le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong d’échanger avec les différents participants sur les documents normatifs de la santé communautaire respectivement la politique nationale, les plans stratégiques et opérationnels, le guide de la mise en œuvre ainsi que les différents modules de formation des agents de santé communautaire au Gabon.

Par ailleurs, le ministre de la Santé et des affaires sociales a appelé les différents représentants à plus d’implication durant les travaux en commission afin de faire des propositions concrètes au Gouvernement pour améliorer l’état de santé des populations à travers l’efficacité des services de santé par la coordination des efforts communautaires. Le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong n’a pas manqué de saluer l’implication des partenaires au développement et la société civile qui soutient le Gabon dans son défi de tendre un peu plus vers la couverture sanitaire universelle (CSU).

Geneviève Dewuno