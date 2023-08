Gabon : le gouvernement modifie la liste des espèces protégées

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres présidé par le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba le mardi 8 août 2023 au palais de la présidence de la République a été l’occasion d’examiner et d’adopter certains projets de texte réglementaire. Au nombre de ceux-ci, le projet de décret fixant le classement des espèces animales avec pour objectif d’élargir la liste des espèces protégées ou non.

C’est sur présentation du ministère des Eaux, des Forets, de la Mer, de l’Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d’affectation des terres, que ce projet de décret a été examiné sur la table du Conseil des ministres. Un projet qui, selon le communiqué final dudit conseil, est pris en application des dispositions des articles 68, 92 et 297 de la loi n°016/01 du 31 décembre 2001 portant classement des espèces animales sauvages en République gabonaise.

Le gouvernement pour la protection des espèces protégées

Ainsi, ledit projet a pour ambition de poursuivre les actions entreprise par le gouvernement dans le cadre de la protection des espèces rares vivant au Gabon. Le texte indique les modifications majeures de la liste des espèces protégées, en autorisant la chasse des espèces partiellement protégées dans le cadre des droits coutumiers. Il est interdit, toutefois, la chasse des espèces animales vectrices de maladies transmissibles à l’Homme.

Il faut noter que la chasse des espèces animales est strictement encadrée. En effet, les chasseurs doivent être munis d’un permis de chasse et doivent respecter le quota journalier déterminé par les autorités. Des mesures qui entrent dans le cadre de la protection de la biodiversité du pays.

Au Gabon, nul ne peut avoir où vendre les produits issus de la chasse s’il n’est titulaire d’un agrément spécial délivré par le ministère des Eaux et Forêts. Et selon la nature de l’activité, la mise sur le marché ou en consommation des denrées telles que le poisson ou la viande nécessite un agrément sanitaire délivré par l’AGASA. Parmi les espèces protégées, on note, l’éléphant, la baleine à bosse, l’hylochère, le buffle, le mandrill, le picatharte à cou gris, la tortue luth, la tortue verte, la tortue olivâtre, la tortue imbriquée, le crocodile du Nil, le crocodile nain et le faux gavial pour ne citer que ceux-là.