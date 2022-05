Gabon: le gouvernement et ESS Bourse s’allient pour le financement des PME

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Ministre de la Promotion des Investissements, Hugues Mbadinga Madiya accompagné de son du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises Yves Fernand Manfoumbi ont paraphé le lundi 9 mai dernier, une convention de partenariat avec la société de bourse agréée Emrald Securities Services Bourse (ESS) au sein de la . Évaluée à 1 milliard FCFA, cette initiative vise à contribuer à la compétitivité des PME.

Structurer davantage la petite et moyenne entreprise gabonaise et assurer leur épanouissement dans un climat des affaires strident, c’est le défi que se sont assignés le Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises et le Ministre de la Promotion des Investissements. Pour y parvenir, Yves Fernand Manfoumbi et Hugues Mbadinga Madiya ont procédé, le lundi 9 mai 2022, à la signature d’une convention de partenariat avec Emrald Securities Services Bourse (ESS Bourse), une société de bourse agréée.

L’objectif visé par cet énième qui traduit la volonté des autorités publiques à accompagner l’entrepreneuriat national, est de veiller au financement de projets des PME gabonaises. C’est notamment ce qu’ont tour à tour souligné les membres du gouvernement lors de cette cérémonie déroulée devant Ghislain Moandza Mboma, Directeur général de l’Agence nationale de la promotion des investissements (Anpi-Gabon) qui, en sa qualité de secrétariat permanent du Haut conseil pour l’investissement (HCI), a examiné les dossiers.

Notons que cette convention à caractère intégrateur repose sur un accompagnement pécuniaire d’un montant de 1 milliard FCFA qui ,selon les principaux protagonistes, « vise à contribuer à la compétitivité de nos PME tout en soutenant la garantie pour le financement bancaire », précise le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT). Il est judicieux d’indiquer que la filiale du groupe d’établissements financiers et d’investissement Emrald Securities Services a déjà à son actif, la structuration des emprunts obligataires des États congolais et gabonais.