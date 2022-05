Gabon: le gouvernement autorise le passage en classe supérieure avec «9 fort»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le climat au sein du secteur de l’éducation est loin d’être un long fleuve tranquille. Pour cause, chaque jour a son lot de nouvelles. La dernière en date est l’annonce faite par la Direction générale de l’enseignement scolaire et normal le jeudi 12 mai dernier par Blanche-Reine Mebaley quant au passage en classe supérieure des élèves ayant une moyenne annuelle comprise entre 9,5 et 9,99 et qui auront durant « tous les trimestres fait preuve de fréquentation régulière, de conduite irréprochable et de progrès dans le travail ».

Une décision qui vient en contre-feux à l’arrêté numéro 0040/MESRSTTENFC du 20 avril 2021 portant obligation d’élaborer les bilans trimestriels et annuels des élèves au secondaire disposant en son article 10 alinéa 1 et 2. Lequel conditionne le passage en classe supérieure à « tout élève ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 pour tous les niveaux d’un collège ou d’un lycée et le redoublement à tout élève ayant obtenu une moyenne inférieure à 10/20 pour tous les niveaux ».

La décision qui intervient dans un climat ponctué par des mouvements d’humeur et perturbations de l’année académique a déjà fait réagir certains parents d’élèves et l’opinion publique. Lesquels disent prendre note de cette annonce et vont observer cette problématique de très près. Pour l’heure, les syndicats de l’éducation nationale n’ont pas encore réagi sur cette décision. Ces derniers ont suspendu leur mouvement de grève entamé en septembre 2021.