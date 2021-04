Gabon: le Fonds «la Francophonie avec Elles» présenté à Guy Patrick Obiang Ndong

Ce mercredi 31 mars 2021, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a eu un entretien avec le représentant pour l’Afrique centrale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Alphonse Waguena.

Lors de cet échange, il a été question pour le membre du gouvernement et son hôte de passer en revue les relations bilatérales entre le Gabon et l’organisation internationale concernant les domaines de la diplomatie sanitaire et l’autonomisation des femmes.

Au cours de cet entretien les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets d’actualité mais surtout la nécessité de renforcer la coopération entre le Gabon et l’OIF. Contexte Covid-19 oblige, le diplomate n’a pas manqué de saluer l’efficacité de la stratégie gabonaise. « La république gabonaise fait partie d’une short liste des meilleurs pays du continent ayant su faire face à cet ennemi invisible » a déclaré Alphonse Waguena.

Soucieux d’intensifier les relations entre les deux parties, le représentant pour l’Afrique centrale de l’Organisation internationale de la Francophonie et son hôte ont discuté des différentes opportunités de formation dont dispose l’université Senghor d’Alexandrie en Egypte dans les spécialités de la nutrition et de la santé publique.

Par ailleurs, Alphonse Waguena a présenté au ministre de la santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong le Fonds « la Francophonie avec Elles » dont l’objectif est de financer les projets de tous genres pour élargir les actions des associations et ONG en faveur de l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles des pays membres. Le Fonds « La Francophonie avec Elles » a pour objectif général de donner aux femmes et aux filles les moyens de se relever dignement de cette crise et d’affronter les suivantes en renforçant leur accès au développement économique, à l’éducation, à la santé, et en les protégeant contre toute forme de violence.

Ce dispositif de solidarité a vocation à financer des actions de terrain, menées par des acteurs de l’espace francophone, à destination des femmes vulnérables, notamment celles qui se trouvent à l’intersection de plusieurs discriminations (jeunes femmes, femmes âgées, femmes migrantes et réfugiées, filles-mères et mères célibataires, femmes vivant avec le VIH-sida, femmes en situation de handicap, etc.).