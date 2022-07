Gabon: le FMI réaffirme sa disponibilité à accompagner le gouvernement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 30 juin 2022, le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu en audience à son cabinet sis à l’immeuble du 2 décembre le représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) Agou Gomez Gbedia. Il était question pour ce dernier de rassurer le gouvernement sur le soutien de l’institution financière dans la mise en œuvre des réformes en vue d’améliorer la gouvernance.

C’est en présence du ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Janine Lydie Roboty et du ministre du Budget et des Comptes publics Edith Ekiri Mounombi épouse Oyouomi que s’est déroulée cette rencontre entre le chef du gouvernement et le représentant résident du FMI. Une rencontre qui intervient quelques jours seulement après l’approbation des deux premières revues du programme triennal 2021-2023.

Occasion pour Agou Gomez Gbedia de féliciter le gouvernement pour la mise en œuvre d’importantes réformes visant à garantir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques. Il a pour ce faire réitéré la disponibilité du bureau de la représentation du FMI à accompagner le Gabon dans ses efforts en faveur de la population gabonaise.



Par ailleurs, le représentant résident du Fonds monétaire international a tenu à saluer le leadership du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en matière environnementale. « Le FMI a particulièrement apprécié les initiatives visant à réduire les émissions de carbone et a encouragé les actions visant à promouvoir l’adaptation et l’atténuation du changement climatique », a indiqué Agou Gomez Gbedia.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris