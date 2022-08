Gabon: le FMI félicite Ali Bongo pour son leadership en matière de gestion économique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 08 août 2022, le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience le représentant résident du Fond monétaire international (FMI) Gomez Agou Gbedia. Il était question lors de cette rencontre de faire un tour d’horizon des réformes entreprises par le gouvernement gabonais afin de garantir une bonne gestion des ressources économiques.

C’est dans l’optique de consolider les relations bilatérales entre le Gabon et le FMI que Gomez Agou Gbedia a été reçu par Ali Bongo Ondimba. Au cours de cette rencontre le représentant résident a tenu à féliciter le Gabon pour son statut de pays solvable auprès de cette institution financière internationale et d’autres institutions financières grâce à sa bonne gestion économique.

Au cours de cette audience, les deux personnalités ont également échangé sur la volonté du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de renforcer le rythme des réformes au Gabon. Occasion pour eux, d’examiner le programme de réformes du gouvernement pour mois avec comme objectif de garantir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques.

Notons que le Fonds monétaire international a récemment accordé un décaissement au Gabon dans le cadre d’un nouvel appui financier de 155,1 millions de dollars US soit près de 100 milliards de FCFA et ce dans le but de maintenir la dynamique de rééquilibrage du cadre macroéconomique et budgétaire.

Geneviève Dewuno