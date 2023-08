Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, le vendredi 4 août dernier, la tenue d’un festival de l’indépendance à partir du 10 août prochain, ce jusqu’au 17. Un événement qui vise à commémorer le 63ème anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale.

À l’occasion du 63ème anniversaire du Gabon, le ministère de la Culture et des Arts organise un festival d’une semaine. Du 10 au 17 août 2023, les populations du Grand Libreville sont invitées à partager des moments inouïs. Entre amis, en famille et ce, dans une ambiance rythmée par une pluralité d’activités. L’intérieur du pays prendra le relais à compter du du 14 août jusqu’au 17.

La diversité culturelle à l’honneur

Axées sur la valorisation de toutes les expressions culturelles du Gabon, ces festivités seront l’occasion pour chaque citoyen gabonais de célébrer dans la « Paix, la Fraternité, l’Unité et la Convivialité ». Une date particulière de la vie de notre pays. Au programme de ces journées, plusieurs activités aussi bien pour les jeunes que pour les adultes.

Notamment des tournois de jeux de société, danses traditionnelles, art culinaire, l’artisanat traditionnel, les huttes traditionnelles, contes et légendes, expositions ventes pour ne citer que ceux-là. On note également, une tombola. La population aura donc l’occasion de participer à toutes ses attractions et de gagner de nombreux lots.

Un évènement perpétuel ?

Rappelons que l’indépendance d’une nation est un événement historique. Une étape cruciale qui façonne l’identité de celui-ci et de son peuple. Si la tenue de ce «Festival de l’Indépendance», selon les organisateurs, vise à cultiver et à renforcer le sentiment d’appartenance à la Patrie par la promotion de notre diversité culturelle, il serait judicieux que cela se perpétue. Car beaucoup d’événements au Gabon ont été organisés puis mis aux oubliettes. Une fois l’instigateur démis de ses fonctions. Alors qu’un événement d’une telle envergure doit être inscrit dans le calendrier culturel national de sorte à devenir une rencontre incontournable.