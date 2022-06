Gabon: le compte administratif de Libreville 2021 adopté à plus de 27 milliards de FCFA

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 09 juin 2022 s’est tenue la session ordinaire de son Conseil municipal portant examen et adoption du compte administratif exercice 2021 de la commune de Libreville. Ainsi, au terme des débats les conseillers municipaux ont approuvé le compte administratif de Libreville adopté à plus de 27 milliards de FCFA avec un niveau de dépense proche des prévisions arrêtées lors du vote du budget primitif exercice 2021.

Présidée par le maire de la commune de Libreville Christine Mba Ndutume, cette session ordinaire du Conseil municipal portait essentiellement sur l’examen et l’adoption du compte administratif exercice 2021. Arrêté en recettes et en dépenses à 27,7 milliards de FCFA, le budget primitif a fait l’objet d’émission de titres de recettes à concurrence de 26,7 milliards de francs CFA et dépenses mandatées estimées à 26,1 milliards de FCFA.

Concernant les recettes, l’édile de la capitale s’est félicité du bon niveau des émissions mais elle n’a pas manqué de souligner la nécessité « d’optimiser le recouvrement des titres de recettes ». Quant aux dépenses Christine Mba Ndutume a reconnu qu’il y a eu « un dépassement ».

Un dépassement qui selon le maire de la commune de Libreville se justifierait par le changement partiel de la composition du bureau du Conseil, la tenue des sessions extraordinaires non préalablement budgétisées, l’obligation de règlement intégral des charges sociales. « Le reste des dépenses demeure très proche du niveau des prévisions arrêtées lors du vote du budget primitif exercice 2021 », a-t-elle indiqué.