Gabon: lancement prochain de la phase 2 du Recensement général de l’agriculture

De janvier à octobre 2020, des agents recenseurs ont parcouru l’ensemble du territoire national dans le cadre du Recensement Général de l’Agriculture (RGA). Il s’agissait de collecter des données auprès des ménages, des entreprises et des coopératives qui évoluent dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’aquaculture, la sylviculture.

Actuellement ces données sont en traitement pour en faire des informations statistiques exploitables pour la seconde phase du RGA qui se fera sous forme d’enquête. Cette enquête sera axée sur les productions végétale et animale des exploitants déjà recensés au cours de la phase 1.

Rappelons que le RGA est organisé par le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de l’Economie avec l’appui financier et technique de la Banque Mondiale et la FAO.

« Donnons à l’Agriculture toute sa valeur. »