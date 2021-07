Gabon: lancement du programme StartX 241

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 08 juillet, l’incubateur Ogooué Labs a lancé à l’Institut français du Gabon (IFG) un appel à candidature pour le programme Start X 241. Un programme qui a pour objectif d’accompagner 10 entreprises du digital dans leur développement et leur croissance par la conquête les marchés les marchés de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC).

Créé grâce au concours de plusieurs partenaires, dont Ogooué Labs, l’accélérateur bordelais Héméra et la filiale locale de la banque panafricaine Cofina a lancé le programme StartX 241. Opportunité à travers laquelle les initiateurs par le biais de plusieurs volets sélectionneront 10 startups francophones pour être accompagnées durant 12 mois dans l’espace CEEAC, une zone composée de 11 pays avec près de 200 millions de potentiels consommateurs.

Ainsi le programme StartX 241 commencera son accompagnement des entreprises du digital dans leur développement et leur croissance en vue de permettre la conquête de nouveaux marchés en Afrique centrale, tout cela lancé à partir du Gabon. Après avoir procédé à la sélection de 10 startups d’Afrique francophone et plus précisément des pays comme le Sénégal, le Maroc, la Côte d’Ivoire, la RDC, le Cameroun, le Kenya et Madagascar parmi plus de 277 Startups candidates, ainsi que 20 entrepreneurs gabonais parmi plus de 600 candidats.

Les 10 startups sélectionnées bénéficieront d’un réseau de distribution à l’échelle de 11 pays de l’Afrique Centrale mais aussi, d’une force de vente afin d’exécuter dans chaque pays des stratégies de marketing entre autres. A noter que StartX 241 est un programme soutenu par l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement, l’Ambassade de France du Gabon, l’Institut Français du Gabon, l’accélérateur bordelais Héméra (France), l’opérateur télécom Airtel Gabon, la banque panafricaine Cofina, Digitech Africa et l’École 241.