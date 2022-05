Gabon: lancement du CSU à Ntoum, Port-Gentil, Tchibanga et Makokou

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après avoir lancé les hostilités pour le Championnat universitaire à l’Université Omar Bongo (UOB) ainsi qu’à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), c’est au Centre de formation professionnelle de Nkok que Franck Nguema s’est penché au second pan. Le Ministre des Sports et son homologue de l’Education Nationale, ont lancé le samedi 7 mai 2022, le championnat scolaire du Grand Libreville en simultané à Port-Gentil, Tchibanga et Makokou.

C’est au Centre de formation professionnelle de Nkok dans la Commune de Ntoum qu’a eu lieu, le samedi 7 mai dernier, la cérémonie officielle de lancement des activités du Championnat scolaire. Entouré de l’édile de la localité et de la ministre de l’Education nationale, Franck Nguema a tout d’abord tenu à rendre un vibrant hommage à l’illustre sportif disparu Théodore Zue Nguema. Un instant mémorable qui a témoigné l’intérêt du Ministère des Sports à l’endroit des étoiles de son domaine.

Par ailleurs, les membres du gouvernement ont tour à tour expliqué aux participants l’importance du sport dans leur épanouissement au quotidien et d’en saisir les vertus. S’en est logiquement suivi le traditionnel coup d’envoi des hostilités. Notons que la même cérémonie a été organisée en simultané dans l’hinterland en l’occurrence à Port-Gentil, Tchibanga et Makokou. Le ministère a d’ores et déjà annoncé que « les autres Chefs-lieux emboîteront le pas la semaine prochaine »

Pour information, tenant compte du contexte sanitaire difficile lié à la crise Covid-19 dont la levée des mesures gouvernementales a été actée qu’en mars dernier, le Championnat scolaire et universitaire (CSU) obéira à une formule « Transitoire » pour le compte de l’année académique 2021-2022. Pour le ministère de tutelle « cela implique la réduction du nombre de disciplines. De ce fait, seules les disciplines suivantes sont retenues: Football, Basketball, Handball et Volleyball », est-il indiqué dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT).