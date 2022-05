Gabon: lancement des hostilités du CSU dans le Woleu-Ntem et la Ngounié

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quelques jours après le Grand Libreville, Port-Gentil, Tchibanga et Makokou, c’est au tour des provinces du Woleu-Ntem et de la Ngounié de rythmer aux tambours du championnat scolaire édition 2022. En effet, les officiels du ministère des Sports ont lancé les hostilités sportives dans ces chef-lieux dans une ambiance singulière.

Le sport est, de manière significative, un vecteur d’épanouissement pour tous ceux qui s’y adonnent. C’est la leçon tirée du lancement du Championnat scolaire édition 2022 à Oyem et Mouila respectivement dans le Woleu-Ntem et la Ngounié. Et pour cause, l’activité a mobilisé les populations de toutes couches sociales et de tous âges. Ces dernières ont souhaité mettre un point d’ogre à cette activité mise en branle par Franck Nguema, ministre des Sports.

D’ailleurs, le patron du sport gabonais avait, en personne, donné le coup d’envoi de cette compétition d’envergure nationale au Centre de formation professionnelle de Nkok dans la Commune de Ntoum, la semaine écoulée, en compagnie de sa collègue de l’Education nationale. Venus en masse, les jeunes athlètes ont gratifié le public de prestations de haut vol que ce soit en football féminin qu’en arts martiaux. Les garçons n’étaient pas en reste puisqu’ils ont tout aussi livré une rencontre inaugurale.

Pour information, tenant compte du contexte sanitaire difficile lié à la crise Covid-19 dont la levée des mesures gouvernementales n’a été actée qu’en mars dernier, le Championnat scolaire et universitaire (CSU) obéira à une formule « transitoire » pour le compte de l’année académique 2021-2022. Pour le ministère de tutelle « cela implique la réduction du nombre de disciplines. Gageons que la même ferveur embrase les provinces restantes.