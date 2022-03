Gabon: la série «Eki» débarque en avril sur les bouquets CANAL+

Ecouter cet article Ecouter cet article

Se définissant comme un partenaire du cinéma, le Groupe CANAL+ s’est engagé depuis plusieurs années dans la promotion des talents africains. C’est dans cette optique que l’opérateur de distribution et de création de contenus des programmes télévisés a annoncé la diffusion sur ses antennes de la nouvelle série gabonaise « Eki » à partir du lundi 25 avril prochain.

Premier opérateur de la télévision payante en Afrique francophone, le groupe CANAL+ multiplie les actions de promotion en vue de faire connaître les talents africains. Le lundi 25 avril 2022, c’est sur la chaîne Canal+ première qu’il compte faire découvrir à son public la toute nouvelle série made in Gabon, « Eki » des réalisateurs Nadine Otsobogo, Alex Ogou et Jean Boris Oue, respectivement de nationalités gabonaise et ivoirienne.

Produite par les studios Ossoo de Nelly et Vincent Belval, et diffusée exclusivement sur Canal+ première, la série « Eki » fera partie dès le lundi 25 avril prochain, à partir de 20h30, des programmes télévisés des bouquets CANAL+. Un nouveau rendez-vous ivoiro-gabonais qui promet plusieurs surprises pour les amoureux du cinéma africain. Lequel semble depuis peu apprécier les séries gabonaises. On se souvient encore de l’engouement né autour de la première saison de la série « Mami Wata, le mystère d’Iveza ».

Notons qu’en tête d’affiche de cette série, on retrouve Nelly Belval. Dans le rôle d’Eki Nyonda, une jeune femme juge aux affaires familiales spécialisés dans les divorces. Son monde s’écroule lorsque son père Édouard, ancien haut magistrat, est accusé de meurtre et du viol d’une fillette. Persuadée de l’innocence de son père et qui se retrouve impliquée dans une enquête pleine de mystères et de non-dit qui mêle justice et rituel mystique, elle y entamera au fil de son enquête un parcours initiatique personnel et spirituel pour connaître la vérité.