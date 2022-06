Gabon: la SEEG prive une nouvelle fois d’eau plusieurs quartiers de Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Déjà confrontées aux coupures intempestives d’électricité, les populations du Grand Libreville devront désormais composer sans adduction en eau potable. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) dans un communiqué annonçant « qu’une interruption dans l’alimentation en eau potable sera observée dans plusieurs quartiers de la capitale le vendredi 24 juin 2022 ».

Si les carences en alimentation en eau potable sont légion dans le grand Libreville avec des foyers condamnés à remplir des récipients tard dans la nuit, les usagers de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon devraient être sevrés d’eau toute la journée du vendredi 24 juin 2022. Dans son communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) le délégataire de service public révèle « qu’une interruption dans l’alimentation en eau potable sera observée dans plusieurs quartiers ».

Une situation qui serait consécutive « aux travaux de remplacement et de raccordement de la vanne reliant les conduites DN800 et DN600 situées au niveau de l’échangeur pendant la durée des travaux », précise le communiqué. Ainsi donc Sablière, Angondje, Okala Carrière, Okala Mikonlongo, Avorbam, Cité des Ailes, Aéroport, Camp de Gaulle, Bas de gué Gué, Haut de Gué Gué, Batterie IV, Charbonnages, Trois quartiers, Ambowe, Lac Bleu, Diba-Diba, Alibandeng, Pont de Gué Gué et Kalikak, seront sans eau au robinet.



Si la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon a d’ores et déjà, exprimé « ses regrets aux usagers impactés par ces travaux destinés à améliorer la qualité de service », l’opinion publique semble exaspérée par ces défaillances et dysfonctionnements devenus leur tasse de thé. « C’est le problème du monopole. Vous vous rendez compte qu’il y a des structures hospitalières qui vont devoir fonctionner sans eau. Trop c’est trop », a fustigé le Chef de quartier d’avorbam. Vivement une amélioration conséquente de leur service.

