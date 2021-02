Gabon: la FSBO lance un appel à candidature pour le Prix Agathe Okumba d’Okwatsegue

C’est à travers un communiqué rendu public le 10 février 2021 que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) a lancé un appel à candidature pour la deuxième édition du Prix Agathe Okumba d’Okwatsegue. Un prix qui a pour objectif de récompenser les organismes oux individus engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes et à favoriser leur autonomisation au Gabon.

Annulée en 2020 pour cause de crise sanitaire liée à la covid-19, la deuxième édition du Prix Agathe Okumba d’Okwatsegue aura bel et bien lieu cette année. En effet, issu du nom de la juriste et journaliste de 87 ans, pionnière en matière de défense des droits de la femme au Gabon, ce prix récompense les personnes et associations qui œuvrent en faveur de la protection et l’autonomisation de la gent féminine.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’accentuation des violences faites aux femmes au Gabon. Toute chose qui aura conduit la première dame a lancé ledit prix. A l’occasion de la journée nationale de la femme, il promeut les actions liées à la création d’activités génératrices de revenus, la formation, l’insertion professionnelle et la réinsertion économique.

A ce propos, Sylvia Bongo Ondimba a rappelé l’importance de cette action. « Par ce prix éponyme, je souhaite récompenser tous ces acteurs de l’ombre qui œuvrent quotidiennement en faveur des femmes violentées et prouvent que grâce à un engagement désintéressé et à l’empathie, de grandes réalisations sont à portée de main », avait-elle indiqué à l’aube du lancement en 2019.

Ci-dessous, le formulaire téléchargeable pour toute candidature:

https://bit.ly/3cXpQBS

Joyce Marla Djokounda