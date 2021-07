Gabon: la Fondation BGFIBank finance un incubateur des métiers de la gestion à l’INSG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 19 juillet 2021, s’est déroulée à Libreville la cérémonie de signature de convention entre la Fondation BGFIBank et l’Institut national des sciences de gestion (INSG) portant sur la construction et l’équipement d’un incubateur des métiers de la Gestion au sein de cet établissement supérieur. Une structure qui permettra d’accompagner les startups dans le développement de leur activité.

C’est des mains du président de la Fondation BGFIBank, Henri-Claude Oyima et du directeur général de l’Institut national des sciences, de gestion, Jocelyn Nembe qu’a été paraphée ladite convention pour la construction d’un incubateur des métiers de la gestion. Un projet qui s’inscrit dans la volonté de ces organisations d’accompagner les jeunes dans le développement de solutions innovantes et facteur de progrès.

Financé à hauteur de 60 millions de FCFA par la Fondation BGFIBank, la livraison de cet incubateur des métiers de la gestion est prévue pour cette fin d’année 2021. Aménagé sur deux étages de près de 1000 m2 au total, le projet de construction et d’équipement de cet incubateur « ambitionne offrir aux 2500 étudiants de l’établissement, un dispositif complet qui mobilisera tous les moyens pour soutenir les projets innovants ».

De manière pratique, il propose un agencement repensé avec un espace de coworking pour favoriser le croisement des parcours et des idées, deux espaces de présentation, un espace dédié aux ateliers pédagogiques doté d’un vidéo projecteur, Plusieurs espaces de réflexion et de brainstorming pour stimuler l’imagination. Pour la Fondation BGFIBank, la mise en œuvre de ce projet a pour but d’offrir aux startups un accompagnement individualisé, une aide au développement d’affaires et un réseau actif de partenaires.