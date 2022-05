Gabon: la Confédération de l’industrie de l’Inde en mission de prospection économique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce 31 mai 2022 Libreville sera l’hôte d’une délégation d’une mission de prospection économique de la Confédération de l’industrie de l’Inde conduite par le vice-président Muppavaru Venkaiah Naidu. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la dynamisation des investissements entre le Gabon et l’Inde et qui présente les opportunités qu’offre le pays en matière d’investissement.

En effet, cette mission de prospection, la première entre les deux pays, devrait permettre aux entreprises gabonaises d’engager et d’établir des relations d’affaires avec leurs homologues de l’Inde. Il faut souligner que le Gabon entretient des relations économiques étroites avec l’Inde notamment sur le plan commercial avec des échanges qui ont atteint 500 milliards de FCFA en 2021 soit une hausse de 263% par rapport à 2020.

Ainsi, cette importante mission sera marquée par deux grandes rencontres économiques. Une rencontre au siège de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) marquera la première partie de cette visite et aura comme point d’orgue des échanges avec des membres du gouvernement qui donneront lieu à la présentation des politiques et projets sectoriel mais aussi la signature de MOU entre la Confédération de l’industrie indienne, le ministère du Commerce et celui de la promotion des investissements.

Dans l’après-midi du mardi 01 juin 2022 se tiendra à l’hôtel Radisson Blu de Libreville un forum d’affaires auquel prendra part le ministre de la Promotion des investissements Hugues Mbadinga Madiya et le vice-président indien Muppavaru Venkaiah Naidu. A noter que cette rencontre accueillera des entreprises de l’Inde et partenaires potentiels Gabonais PME-PMI, ETI, groupes patronaux.

Pour information la Confédération de l’industrie indienne est une organisation patronale, dirigée et gérée par l’industrie de l’Inde, avec environ 9 000 membres des secteurs privé et public, y compris des PME et des multinationales, et une adhésion indirecte de plus de 300 000 entreprises de 286 organismes industriels sectoriels nationaux et régionaux.