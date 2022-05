Gabon: la communauté LGBTQI de Libreville reçue par la sous-secrétaire d’Etat Wendy Sherman

Ecouter cet article Ecouter cet article

Profitant de son séjour en terre gabonaise, la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman a échangé avec des membres et des militants de la communauté LGBTQI+. Pour cette dernière, cette initiative a visé à s’enquérir de la condition de cette caste d’individus 2 ans après avoir consacré la dépénalisation de l’homosexualité.

C’est assurément la première fois que la communauté de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) s’exhibe en grand nombre. Une scène surréaliste que la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman a rendue possible il y a deux jours durant sa visite au Gabon. Éprise de liberté sexuelle établie comme norme aux États-Unis, la diplomate a voulu se rassurer de l’effectivité de l’application de ces normes par l’exécutif gabonais.

D’ailleurs, cette dernière a clairement indiqué que c’était un « honneur de rencontrer des membres et des militants de la communauté LGBTQI+ aujourd’hui au Gabon afin de m’informer sur leur action et de discuter de l’engagement des États-Unis envers les droits des personnes LGBTQI+ », a souligné Wendy Sherman. Une démarche avant-gardiste quand on sait que la condition homosexuelle demeure embryonnaire voire combattue au nom des mœurs locales.

Notons qu’en dépit de la grogne que l’adoption du texte consacrant la dépénalisation de l’homosexualité avait suscitée, cette initiative, portée à bras le corps par les organismes de défense de droits humains en l’occurrence la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, a trouvé son épilogue le 23 juin 2020 avec un vote d’approbation des membres du Parlement gabonais. Il s’agit à n’en point douter d’un énième pas vers la reconnaissance légale des LGBTQI+.