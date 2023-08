Gabon : la CDC, NSIA et la Chambre des Notaires pour une complémentaire retraite

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 10 aout dernier, l’immeuble dit Libreville Business Square, ancien Gabon Mining a servi de cadre à la cérémonie de signature d’une convention tripartite, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la Chambre des Notaires du Gabon et NSIA Vie Assurances Gabon. Une convention qui a pour objectif la mise en place d’une gamme de produit de complémentaire retraite destiné à la corporation des notaires.

Considéré comme une sorte d’épargne facultative pour améliorer le montant de sa future pension de retraite, complémentaire retraite constitue une véritable aubaine pour les futurs bénéficiaires. C’est du moins le sentiment qui peut se dégager à la suite de la signature de cette convention qui permettra indubitablement d’améliorer l’accompagnement des Notaires en compte au sein de l’institution financière.

Il faut souligner que la signature de cette convention s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat historique et privilégié qui existe entre la Caisse des dépôts et consignations et Chambre des Notaires du Gabon. « Il est à rappeler que ce partenariat est établi conformément aux dispositions réglementaires en vigueur qui confèrent à la CDC, la gestion exclusive des fonds de tiers des professions juridiques, notamment ceux des Notaires », indique le communiqué parvenu à Gabon Media Time.

De manière pratique, grâce aux offres de complémentaire retraite proposées par NSIA Vie Assurances Gabon, les Notaires bénéficieront de revenus supplémentaires en complément de leur retraite de base, et ce, à des tarifs préférentiels. Une offre qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être salué par le président de la Chambre des Notaires, Maître Ndelia.



Par ailleurs, cette cérémonie a permis aux représentants de NSIA Vie, de présenter une gamme de services et prestations personnalisés capables de répondre à leurs besoins au quotidien. « Ces nouvelles offres constituent une avancée significative dans la protection financière et sociale des Notaires, tant dans la mise en œuvre de leurs activités, qu’au moment de leur départ à la retraite », note le communiqué conjoint de la CDC et de NSIA Vie.