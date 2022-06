Gabon: Jérôme Ongouori et Axel Thyerry Oliveira nommés PCA et DGA de l’ONDSC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres présidé le mardi 7 juin dernier par Ali Bongo Ondimba a entériné les nominations de plusieurs hauts cadres en vue de soutenir les efforts du gouvernement dans le développement du Sport. Au nombre de celles-ci, Jérôme Ongouori et Axel Thyerry Oliveira nommés PCA et DGA de l’Office national du développement du Sport et de la Culture (ONDSC).

Fraîchement renforcée juridiquement dans ses prérogatives via la loi n°005/2022 du 27 avril 2022 portant création, attributions et organisation de cet organe, l’ONDSC semble faire peau neuve. En effet, l’organisme public vient d’être doté d’un nouveau président de son Conseil d’administration en la personne de Jérôme Ongouori. Réputé dynamique et méticuleux, il devrait impulser une énergie nouvelle.

Autre personne promue, Axel Thyerry Oliveira, autrefois consultant infrastructure au sein de l’Office national du développement du Sport et de la Culture aura la lourde charge de succéder à l’ancien arbitre international Jérôme Efong Nzolo qui a jeté le tablier quelques jours avant l’élection de la présidence de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) tenue le samedi 16 avril dernier à Lambaréné.

Véritable outil d’accompagnement du ministère des Sports mais également de celui de la Culture, l’Office national du développement du Sport et de la Culture peut se targuer d’être une structure jouissant d’un régime spécial inhérent à sa mission qui en l’article 4 de la loi n°005/2022 du 27 avril 2022 vise à « financer le développement du sport et la promotion de la culture ». Vivement que Jérôme Ongouori et Axel Thyerry Oliveira soient les ressources idoines.