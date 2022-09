Gabon: Hervé Patrick Opiangah reçu par les populations du 6ème arrondissement de Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 17 septembre 2022 les populations du 6ème arrondissement de la commune de Libreville ont été les hôtes du président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (Udis), Hervé Patrick Opiangah. Une visite qui s’inscrit dans le cadre des rencontres citoyennes et qui était l’occasion pour ce dernier de communier avec les militants et sympathisants vivant dans cette circonscription.

C’est accompagné de plusieurs responsables de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale que Hervé-Patrick Opiangah est allé échanger avec les habitants du 6eme arrondissement de la commune de Libreville précisément en Nzeng-ayong chantier moderne . Il était question pour le leader de cette formation politique d’entretenir ces dernières sur les sujets d’actualité de l’heure.

Le président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale Hervé Patrick Opiangah © GMT

Ainsi, au cours de ce moment de communion qui s’est voulu convivial et agrémenté par des nombreuses prestations artistiques anciennes et nouvelles générations. Les représentants des jeunes , des femmes et des sages ont tenu à saluer le déplacement du président de l’Union pour la Démocratie et l’Intégration Sociale (UDIS) mais aussi échanger de vive voix avec leur leader politique de leurs difficultés quotidiennes . Les jeunes ont invité Hervé Patrick Opiangah affectueusement appelé HPO à leur donner des conseils et quelques secrets de l’entrepreneuriat. « M. le Président nous ne voulons plus l’entrepreneuriat des salons feutrés, mais être dans la pratique », a indiqué le porte-parole de la Jeunesse de nzeng ayong chantier moderne Cédric N’nang .

Une vue de quelques jeunes du 6ème arrondissement venus à la rencontre © GMT

Pour sa part, le président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale a réaffirmé sa volonté d’accompagner ses militants. « Les problèmes du chômage, de l’eau , d’électricité, c’est ensemble que nous pouvons réussir à trouver des solutions, car l’heure n’est plus à la politique politicienne », a indiqué Hervé-Patrick Opiangah. Par ailleurs, le président de l’UDIS a profité de l’occasion pour présenter aux populations du 6ème arrondissement le responsable de la coordination politique du parti des jaunes Justin Nguema Ella.

Pierre Essono