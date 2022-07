Gabon: Hervé-Patrick Opiangah et la CFMG s’allient pour le développement des quartiers sous intégrés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 30 juillet 2022 s’est tenu au quartier PK8 dans le 3ème arrondissement de Libreville la cérémonie de finalisation du partenariat d’intégration social des quartiers sous intégrés entre la Confédération de federaux des mapanes du Gabon (CFMG) et Hervé-Patrick Opiangah, député du siège unique de Mounana dans la province du Haut-Ogooué, par ailleurs président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS). Un partenariat qui vise à améliorer les conditions de vie des populations des quartiers sous intégrés communément appelé Mapane.

C’est accompagné de plusieurs responsables de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale que Hervé-Patrick Opiangah est allé au contact des populations du quartier PK7. Une rencontre qui avait non seulement finalisé le partenariat entre l’élu du siège unique de Mounana et le Confédération de federaux des mapanes du Gabon, plateforme qui réunit l’ensemble des leaders des quartiers sous intégrés dans le 3ème arrondissement de Libreville mais surtout recueillir les préoccupations des populations.

Après le mot de bienvenu du chef de quartier Angèle Ntsame Ondo, se sont succédé à l’estrade les représentants des sages, des femmes et des jeunes des quartiers sous intégré, mais aussi le président de la Confédération de federaux des mapanes du Gabon Joël Pacceli Edane qui a rappelé l’objectif de ce partenariat. « L’objectif de ce partenariat avec l’honorable député est de favoriser le développement socio-économique des habitants des mapanes mais surtout œuvrer pour la promotion de la culture de la paix surtout au moment où notre pays s’achemine vers l’organisation des élections en 2023 », a-t-il indiqué.



En bon pédagogue averti, le président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale a tenu à rappeler aux participants de ce rassemblement historique, la nécessité de s’impliquer avec responsabilité aux développements de la communauté. « Je ferais en sorte de transmettre à qui de droit l’ensemble de vos préoccupations, dans le cadre de notre majorité, nonobstant cela, il y a déjà le bureau de la CFMG qui est l’interface entre vous et moi avec comme objectif de répondre à certaines de vos préoccupation », a indiqué Hervé-Patrick Opiangah.