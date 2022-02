Gabon: Hervé Patrick Opiangah en promoteur de la paix et du dialogue

Ecouter cet article Ecouter cet article

Lors de la rentrée politique de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (Udis), parti de la majorité présidentielle, le 19 février dernier, Hervé Patrick Opiangah, le président de ladite structure, délivrant son discours, a prôné la paix et le dialogue pour la consolidation du vivre-ensemble. Un appel qui intervient à un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales, souvent source de trouble.

Dès l’entame des travaux, le président de l’Udis a remercié les membres de son parti , qu’il a appelés à pratiquer la politique autrement. « Ne faisons plus de politique politicienne. Nous devons dialoguer quotidiennement. Un pays ne se construira jamais sans dialogue. Ce n’est que par le dialogue qu’on pourra maintenir la paix et la tolérance », a-t-il indiqué.

Pour celui qui est affectueusement appelé, HPO, seul un climat de paix peut permettre de construire un pays. Le leader politique n’a pas manqué d’appeler les siens à lutter contre le tribalisme, le repli identitaire, prémices d’instabilité socio-politique et économique. « Je suis le Gabon tout court avec moi vous tous autant que vous êtes », a-t-il déclaré, pour appeler à l’unité nationale. Avant de poursuivre: « Je pense que ça ne servira que pour la cause des personnes qui ont opté pour la politique de la terre brûlée. Car en période d’instabilité, les femmes et les enfants sont des victimes programmées », a-t-il fait savoir.



HPO a appelé, pour clore son discours, à la vigilance des uns et des autres à moins d’un an des élections présidentielles. « D’ici les 18 mois à venir, il y aura beaucoup de manipulations. On va instrumentaliser les jeunes pour la violence, mais ces jeunes ont la responsabilité et le devoir de dire non. On va procéder à l’achat de consciences. Nous tous, nous le savons. Mais pour qu’il y ait l’achat de consciences, il faut qu’il y ait aussi des personnes qui acceptent d’être achetées. Refusez cela », a-t-il martelé.