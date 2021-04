Gabon: en hausse de plus de 25%, la production de manganèse bat un nouveau record

Contrairement à la production d’or noir qui accuse un fléchissement de 1,2% en 2020, celle de manganèse s’est raffermie sous l’impulsion des principaux opérateurs installés dans le pays. Ainsi, comme le révèle la dernière note de conjoncture, ce sont près de 8,5 millions de tonnes de manganèse qui ont été produites en 2020 contre près de 6,8 millions de tonnes un an plus tôt.

En dépit de la crise liée à la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde depuis un peu plus d’un an, l’activité de manganèse au Gabon a su résister. Ainsi, porté par les bonnes performances de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale locale du géant français Eramet, mais également celle de la Compagnie industrielle des mines de Hua Zhou (CICMHZ), cette activité a su consolider ses performances.

En effet, comme le révèle la note de conjoncture à fin décembre 2020 élaborée par les services de la Dgpef de Ngolo Allini, ce sont près de 8,5 millions de tonnes de manganèse qui ont été produites en 2020 contre près de 6,8 millions de tonnes un an plus tôt. Une hausse de plus de 25% de la production, qui reflète la bonne tenue de ce secteur depuis quelques années du fait notamment des performances records enregistrées sur les gisements de Moanda et de Franceville.

A noter que dans le sillage de cette hausse record de la production, les exportations et les ventes se sont également accrues avec des évolutions respectives de 31,3% à 8,063 millions de tonnes et 31,7% à 8,059 millions de tonnes. Une belle prouesse pour un secteur qui s’affirme de plus en plus, comme le nouveau rempart à la baisse linéaire de la production pétrolière.