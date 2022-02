Gabon: des acteurs du numérique en colloque dédié à la cybersécurité

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 23 février 2022, le siège de la Société d’incubation numérique du Gabon (SING) a servi de cadre au colloque sur la cybersécurité organisé conjointement avec le Club d’experts de la sécurité de l’information en Afrique (CESIA) et l’agence de conseil Blanc Cristal. Un événement qui a réuni les experts du numérique en Afrique autour de la problématique « La cybersécurité: faisons le point ».

Véritable espace d’échanges et de partage d’expériences entre des acteurs de l’écosystème numérique du Gabon, cette rencontre est l’occasion de faire un bilan sur les activités liées à la cybersécurité observables sur l’étendue du territoire. Un événement marqué par la tenue de nombreuses activités notamment des ateliers, des tables rondes et des plénières.

Ce colloque porté par l’agence de conseil Blanc Cristal avec sa directrice Virginie Mounanga et le président de CESIA, Didier Simba a à cœur de débattre sur les questions de cybersécurité et de cybercriminalité au Gabon avec des invités de prestige. Notamment, Yannick Ebibie, directeur de la SING, Virginie Mounanga, directrice de l’agence Blanc Cristal, Anis Zouari, consultant pour Deloitte, Marina Wezet-Olagot, Laika Mba Directrice ST Digital Gabon, David Mbouroukounda, président de Manstrict consulting, Raoul Charles Olivier de Montaguere, directeur de la sécurité BGFI Services, Reine Toungui, consultante business management et Yann Obelembia, membre du CESIA pour ne citer que ceux-là.

Une initiative qui tombe à point nommé surtout dans un contexte où de nombreuses structures et opérateurs économiques ont dû miser sur le numérique du fait de la pandémie liée au covid-19. « Ce colloque permettra de trouver des solutions à la cybercriminalité surtout dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus tournées vers le numérique. Une fois ce changement effectué, cette rencontre vient rappeler que la cybersécurité est un sujet qui vient à la suite de la transformation digitale » a déclaré le président du CESIA, Didier Samba. Non sans ajouter qu’il précède les « Assises africaines de la cybersécurité », qui auront lieu les 26 et 27 mai prochains.

Il faut souligner que l’organisation de ce colloque devrait permettre d’avoir une idée claire de la problématique de la cybercriminalité, qui semble prendre de plus en plus des allures inquiétantes. Surtout dans un contexte où bon nombre d’entreprises ont recours au numérique afin d’être présent en ligne et se déployer de façon optimale par la voie du digital.