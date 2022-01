Gabon: dernier hommage du PMUG à Étienne Mambenda

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est ce vendredi 14 janvier 2022 que l’ensemble des équipes du Pari mutuel urbain gabonais (PMUG) a rendu un vibrant dernier au « grand homme » qu’a été Étienne Mambenda. Un moment de recueillement et d’émotions ponctué par les applaudissements de sa famille, ses amis et ses collaborateurs qui durant les 28 ans de loyaux services dans la société de paris sportifs, aura côtoyé un « humaniste » et « leader ».

C’est en présence de personnalités publiques et privées issues de divers secteurs d’activité qu’a eu lieu la cérémonie d’hommage à Étienne Mambenda, Directeur général adjoint du Pari mutuel urbain gabonais, rappelé auprès de ses ancêtres dans la nuit du mardi 4 janvier dernier des suites d’une courte maladie. Vêtus de noir et de blanc, comme pour rappeler que la vie et la mort sont liées, les agents du leader des paris sportifs au Gabon ont tour à tour salué la mémoire d’un « grand homme » qu’ils « n’oublieront jamais ».

Des témoignages tous aussi élogieux qu’émotionnels ont été fait par durant ces 28 ans d’activité. Au milieu des applaudissements de l’assistance, à l’entrée et à la sortie du cercueil, le Directeur général du PMUG a tiré son chapeau au regretté. « Chacun d’entre nous se souvient de ton charisme et de ton attachement au travail bien fait que tu prônais par-dessus tout. Aujourd’hui plus que jamais nous continuerons à perpétuer l’œuvre entamée avec toi et qui a fortement contribué au rayonnement de cette entreprise que tu as intégré très jeune en 1993 », a indiqué Pierre Louis Sicchi.

Non sans manquer de rappeler l’impact de l’homme dans le développement du groupe en l’occurrence Afrijet, Casino croisette, Ipi9, Fortunes game et le Bet241. Autant dire qu’une image page se tourne avec ce départ « brutal » de l’un des mastodontes du groupe PMU. Pour sa part le Syndicat national des travailleurs du PMUG, Étienne Mambenda aura su être à l’écoute des partenaires sociaux. « Nous ne pouvons nous empêcher de penser à ses mots que vous avez prononcés il y a quelques années pour adresser vos voeux les meilleurs de nouvel an aux salariés, je cité : il faut beaucoup beaucoup d’amour entre nous », ont-ils tenu à rappeler.



Une déclaration qui atteste de « la pondération et de respect » qu’Etienne Mambenda témoignait à autrui et ce, en dépit des « différences de points de vue ». S’en est suivie, la traditionnelle phase d’inclinaison devant la dépouille du Directeur général adjoint de l’un des tout premiers acteurs du développement dans notre pays. Occasion pour ses proches, notamment les membres de sa famille, ses amis, les sociétés partenaires et même ses collaborateurs retraités réunis pour dire un dernier adieu à l’illustre disparu. Ce dernier sera inhumé dans l’intimité familiale à l’issue de la veillée à son domicile sis à Angondje.