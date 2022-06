Gabon: Dena Mwana en concert d’évangélisation pour la Pentecôte au Jardin botanique !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Artiste à la renommée planétaire, Dena Mwana se produira au jardin botanique le lundi 6 juin prochain à l’occasion de la célébration de la Pentecôte. Portée par Agape, cette soirée live placée sous le thème « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité » notera les prestations du Chantre Rodrigue Soacking, le Chœur Agape, et Sylvie Tagbo, le tout pour un droit d’entrée compris entre 10 et 15.000 FCFA.

C’est à n’en point douter l’une des belles surprises de cette première moitié de l’année en cours. En effet, adulée pour son art dans le Gospel et l’impact qu’elle a pour la communauté chrétienne et au-delà, l’artiste Congolaise Dena Mwana livra un concert d’évangélisation le lundi 6 juin prochain au Jardin botanique sis au quartier Camp de Gaulle dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Une occasion rêvée pour les mélomanes de venir partager ces instants inouïs où l’art s’allie à l’onction divine.

Initiée par Agape Gabon, cette soirée de célébration de la fête de Pentecôte qui marque la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres, le cinquantième jour après Pâques, sera davantage animée par le Chantre Rodrigue Soacking, le Chœur Agape, et Sylvie Tagbo. Autant dire que ce concert live, comme il y en a peu dans notre pays, s’annonce hautement élevé en louanges et en adorations pour la gloire du créateur. Pour y participer, les spectateurs devront débourser la somme de 10.000 et 15.000 FCFA pour respectivement la place standard et la place VIP.



Placé sous le thème « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité », l’événement sera l’occasion pour la communauté chrétienne de se rassembler, de prôner l’unité et la diversité contenu dans le message divin qu’est l’amour dont Jésus Christ aura été le saint porteur et exemple. C’est fort de cet « héritage séculaire » que la Groupe Agape ambitionne de « propager la bonne nouvelle, faire le témoignage d’une vie dans le Saint-Esprit et et l’assurance d’une foi qui déplace les montagnes », est-il indiqué dans le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time. Vivement une soirée mémorable.