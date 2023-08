Gabon : décès du roi du Tandima Vyckos Ekondo

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la triste nouvelle qui vient de toucher le monde de la musique gabonaise ce lundi 14 aout 2023. Selon des informations relayées par le site Top Infos Gabon, et corroboré par des proches, l’artiste musicien, auteur compositeur, Vyckos Ekondo serait décédé à 2 heures du matin dans une Clinique de Casablanca au Maroc.

En effet, Celui qui est né en 1951 à Bilengui, dans le département de l’Ogoulou à Mimongo aurait succombé des suites d’une maladie dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 août à 2 h du matin dans une clinique au Maroc. Selon des informations receuillis par Gabon Media Time auprès des proces, le roi du Tandima avait été évacué au mois de juin 2023 au Maroc.

Une évacuation qui avait suscité des rumeurs sur son départ dans l’au-delà. Cet homme fort s’est donc battu pour sa vie durant ces derniers mois. L’artiste musicien laisse ainsi derrière lui, une veuve, des enfants et des petits enfants. Le monde de la musique saura se souvenir de son impact.

En 1969, alors qu’il est âgé de 18 ans, Vyckos Ekondo entame sa carrière musicale au Lycée Léon M’Ba de Libreville. Il poursuit ses études au Canada et revient au pays pour devenir très vite une des valeurs montantes de la scéne gabonaise. Adoré des enfants, il créé et anime l’une des plus grandes émissions de la télévision gabonaise, « L’idole du dimanche », qui a longtemps été le creuset de lancement de la plupart des jeunes artistes , ceux qui font aujourd’hui honneur à la musique gabonaise.

En 1985, il imagine le Tandima, avec pour but de revaloriser la culture gabonaise ancestrale, de révéler sa spécificité à travers un spectacle mélant la musique d’inspiration traditionnelle et la danse d’inspiration initiatique. Vyckos Ekondo, auteur, compositeur, interprète et chorégraphe, révèle les cultures et traditions de la plupart des ethnies du Gabon. Depuis 1992, Vyckos et le Tandima, formation mixte d’une vingtaine de danseurs et musiciens, se produisent régulièrement à travers le monde: Suisse, Japon, Espagne, France, Canada, Allemagne, Corée.