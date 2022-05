Gabon: décès de Théodore Zue Nguema à l’âge de 49 ans !

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est l’effroyable information rendue publique par sa famille biologique. L’ancien international attaquant du mythique Azingo Théodore Zue Nguema a tiré sa révérence dans la nuit du jeudi 5 mai dernier à Bata en Guinée équatoriale âgé de seulement 49 ans.

Symbole d’une génération de footballeurs gabonais sous l’ère Azingo, Théodore Zue Nguema a rejoint le monde des ancêtres alors âgé de 49 ans dans cette nuit du jeudi 5 mai 2022. « Petit piment » comme l’avaient baptisé les supporters du Stade Omnisports Omar Bongo, s’était installé à Bata en Guinée équatoriale où il occupait la fonction de formation.

Faut-il que que le regretté chérissait le rêve fou de trouver sa relève et celle d’illustres attaquants tels Pierre-Emerick Aubameyang. Dur d’y parvenir quand on est tenu en estime par tout le peuple gabonais durant des décennies. Et pour cause, Théodore Zue Nguema a mouillé le maillot à 70 reprises pour 19 buts. Un ratio maigre pour certains bien que le contexte était littéralement différent.

Pour information, le véloce Théodore Zue Nguema a marqué les esprits à Mbilinga FC avant de rejoindre le SCO d’Angers en France. Son passage moyen au Sporting club Braga prouve sa difficulté à s’adapter loin de ses terres. C’est alors que sous l’impulsion de la Poste il signe à Telestar où s’achèvera son immense carrière. Une énorme perte pour le football gabonais.