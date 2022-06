Gabon: création d’un centre national prise en charge des enfants autistes et trisomiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Conseil des ministres qui s’est tenu le mardi 07 juin 2022 a été l’occasion d’adopter plusieurs textes législatifs et réglementaires. C’est le cas au ministère de la Santé et des Affaires Sociales où cette séance du Conseil présidée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba aura permis d’adopter le projet de décret portant création d’un centre national de prise en charge des enfants autistes et trisomiques.

C’est sur présentation du ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong que le mardi 07 juin 2022, le Conseil des ministres a pris acte et a délibéré sur le projet de loi portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Centre national de prise en charge des enfants autistes et trisomiques. Un projet qui vise à rendre opérationnel le Centre national de prise en charge des enfants autistes trisomiques dénommé centre Ndossi et Akomgha situé dans la ville d’Akanda, chef-lieu de la province de l’Estuaire.

Selon le communiqué final du Conseil de ministres, « Ledit projet s’inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement en faveur de l’inclusion sociale des couches vulnérables. », par ailleurs le centre Ndossi et Akomgha aura pour mission la prise en charge de l’autisme et de la trisomie au niveau éducatif, social, psychologique et médical. Favoriser l’épanouissement et l’autonomie de l’enfant autiste ou trisomique, établir des partenariats avec les administrations et organismes intéressés enfin sensibiliser sur l’existence des phénomènes d’autisme et de trisomie.

Dans le souci d’assurer un fonctionnement optimal de cette nouvelle direction, elle sera composée de quatre services notamment le service administratif, matériel, financier et statistique, le service éducatif, le service social et le service médical et paramédical.

