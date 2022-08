Gabon: création de l’Université des sciences et techniques de la santé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 10 août 2022, le gouvernement a adopté le Projet d’ordonnance portant création, attributions et organisation de l’Université nationale des sciences et techniques de la santé (USTS). Un établissement public à caractère scientifique, d’enseignement supérieur, dont la mission est d’assurer la formation aux métiers de la santé.

Au chapitre des projets d’ordonnance défendus par le gouvernement figure celui présenté par la ministre de la Défense Félicité Ongouori Ngoubili portant création, attributions et organisation de l’Université nationale des sciences et techniques de la santé. Pris en application de l’article 52 de la Constitution, ledit texte précise les orientations données à cet établissement public à caractère scientifique, d’enseignement supérieur.

En effet, « dotée de la personnalité juridique, jouissant d’une autonomie de gestion administrative et financière », l’USTS a pour mission de former aux métiers de la santé. Il y est prévu la formation de médecins, de chirurgiens-dentistes, de pharmaciens, de vétérinaires et toutes les autres catégories professionnelles de la santé. À cela s’ajoutent, la formation des techniques et sciences de santé militaire.

Par ailleurs, l’Université nationale des sciences et techniques de la santé est placée sous la double tutelle de l’Enseignement supérieur et du Ministère de la Défense. Avec entre autres l’objectif « d’effectuer des recherches sur toutes les questions de santé ou maladies tropicales et de contribuer à la recherche et au développement scientifique », précise le communiqué du gouvernement parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT). Il va sans dire qu’Ali Bongo Ondimba entend faire de cette université un centre d’élite opérationnelle.