Gabon: contestation après la campagne de tests d’orientation des bacheliers 2020

Rendus publics le 4 février 2021, les résultats de la campagne de tests d’orientation des bacheliers session 2020 ne semblent pas faire des émules auprès des étudiants. En effet, depuis la publication desdits résultats une vague de constatations est de plus en plus perceptible car les 3⁄4 des étudiants bacheliers auraient été orientés à l’Université Omar Bongo (UOB) et ce, dans des filières qui ne cadreraient pas à leurs aptitudes.

« Je ne comprends rien à ce qu’ils ont fait là. Avec mon bac B on m’a carrément envoyé en psychologie à l’Université Omar Bongo », a déploré un des étudiants nouvellement orientés. Une réaction forte qui dépeint à elle seule le climat qui prévaut actuellement chez les principaux intéressés par cette mesure initiée par le Pr. Patrick Mouguiama Daouda et qui a pris forme en décembre dernier.

Même son de cloche de la part d’un autre futur étudiant. « J’ai un baccalauréat de série A, je me retrouve en faculté de Droit et des sciences économiques, plus précisément au département de Sciences Économiques. Comment je fais dans ce cas? Si les recours sont possibles je souhaite changer », déclare-t-il. Autant dire que les résultats rendus publics le jeudi 4 février dernier font état d’orientations tous azimuts avec notamment la moitié des bacheliers orientés à l’UOB dans des filières non calibrées à leur profit.

Quant au reste, ce sont plutôt la très redoutée Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM) plus connue sous le nom Mbaya , qui va accueillir un bon nombre de cette cuvée 2020. Conformément à la vision du ministère de l’Enseignement supérieur qui a récemment annoncé que les universités ne seront réservées qu’aux étudiants ayant un âge raisonnable, les les bacheliers âgés de 23 ans et plus ont été placés à l’Office National de l’Emploi (ONE) et à l’Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF).