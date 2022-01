Gabon: communiqué final du Conseil des ministres lundi 03 janvier 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 03 janvier 2022, sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l’Etat, le Conseil des Ministres s’est réuni dès 10h par visioconférence.

A l’ouverture des travaux, Madame le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a présenté au Président de la République, Chef de l’Etat, qui en a pris bonne note, les meilleurs vœux de santé et de prospérité du Gouvernement.

Par la suite, ce premier Conseil des Ministres de l’année 2022 a été marqué par un hommage rendu au Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, pour son implication affirmée dans la résolution des conflits et l’instauration de la paix sur le continent africain.

En effet, le vendredi 17 décembre 2021, le Président de la République a reçu en audience Son Homologue, Madame Sahle-Work ZEWDE, Président de la République Démocratique Fédérale d’Ethiopie en visite de Travail et d’Amitié dans notre pays.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont examiné les relations de coopération bilatérale entre nos deux pays ainsi que les sujets d’intérêt commun et la situation politique et sécuritaire qui prévaut entre le Gouvernement Fédéral et la région du Tigré.

Sur un tout autre plan, lors de son allocution à la Nation, le 31 décembre 2021, le Président de la République a dressé un bilan des événements qui ont marqué l’activité socio-politique, économique et internationale de notre pays au cours de l’année écoulée avec un accent particulier sur la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Face à la quatrième vague de cette pandémie qui se caractérise par une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 liés, notamment, par la présence du variant Omicron sur le territoire national, le Chef de l’Etat, a confirmé l’urgence attachée au maintien des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 en instruisant le Gouvernement à renforcer et promouvoir la vaccination pour un retour à la vie normale et la relance de l’économie.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Monsieur le Ministre d’Etat a présenté au Conseil des Ministres, qui l’a entériné, le projet de décret fixant la composition du Conseil d’Administration de la Compagnie pour l’Entretien, l’Assainissement et le Nettoyage (Clean Africa).

Au titre de l’article 2 dudit décret, le Conseil d’Administration de la société Clean Africa, se compose, outre le Président du Conseil d’Administration, des administrateurs occupant les fonctions ci-dessous, désignées pour un mandat d’une durée de trois (3) ans :

– Le Haut-Commissaire à l’Environnement et au Cadre de Vie ou son mandataire ;

– Le Directeur Général des Collectivités Locales ou son mandataire ;

– Le Directeur Général de l’Environnement et de la Protection de la Nature ou son mandataire ; – Le Directeur Général de la Comptabilité

Publique et du Trésor ou son mandataire ; – Le Directeur Général du Budget et des Comptes Publics ou son mandataire ;

– Le Maire de la Commune de Libreville ou son mandataire ;

– Le Maire de la Commune d’Akanda ou son mandataire ;

– Le Maire de la Commune de Ntoum ou son mandataire ;

– Le Maire de la Commune d’Owendo ou son mandataire.

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT DES TECHNOLOGIES, DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

Sur présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a adopté trois (3) projets de décrets :

– Le premier portant sur la reconnaissance d’utilité publique d’un établissement privé d’enseignement pré-primaire, primaire et secondaire ;

– le deuxième portant habilitation à fonder plusieurs établissements privés d’enseignement pré-primaire, primaire et secondaire ;

– le troisième portant autorisation d’ouverture de plusieurs établissements privés d’enseignement pré-primaire, primaire et secondaire ;

La liste des bénéficiaires concernés par lesdits décrets est annexée au présent Communiqué.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’EQUIPEMENT ET DES INFRASTRUCTURES

Monsieur le Ministre a présenté au Conseil des Ministres, qui l’a adopté, le projet de loi relatif au domaine routier national.

Pris en application de l’article 47 de la Constitution, le présent projet de texte fixe les règles relatives au domaine routier national.

Intégrant la prise en charge des enjeux nouveaux, notamment ceux liés à l’exploitation économique du domaine routier, le texte visé définit l’ensemble des voies publiques aménagées sur le territoire national, qu’il classe désormais en cinq grandes catégories :

– les Autoroutes et Voies Express ;

– les Routes Nationales ;

– les Routes Provinciales ;

– les Routes Départementales ;

– les Routes Communales.

Ce projet de texte pris en cohérence avec les dispositions du Code Routier communautaire prévoit des dispositions pénales permettant de sanctionner les actes dégradatifs du domaine public routier.

MINISTERE DE LA SANTE

Sur présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant modification et suppression de certaines mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la Covid-19 pris en application des dispositions de la Loi n° 003/2020 du 11 mai 2020.

Il vise à renforcer le cadre juridique du dispositif sanitaire de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la Covid-19 en République Gabonaise.

Les dispositions du présent décret prévoient notamment, les mesures suivantes :

– Test de dépistage obligatoire à l’arrivée pour tout passager vacciné entrant sur le territoire national avec exemption de quarantaine ;

– Test de dépistage obligatoire à l’arrivée pour tout passager non vacciné entrant sur le territoire national avec une période de quarantaine obligatoire de cinq jours dans un établissement hôtelier agréé ;

– Augmentation du nombre de rotations hebdomadaires des vols internationaux qui passent de deux à cinq par compagnie aérienne ;

– Exemption de l’autorisation spéciale de circuler et du test PCR pour les personnes vaccinées lors des déplacements à l’intérieur du pays ;

– Justification d’une autorisation spéciale de circuler et d’un test PCR d’une validité de 14 jours pour les personnes non vaccinées lors des déplacements à l’intérieur du pays ;

– Gratuité des tests de dépistage pour les personnes non éligibles à la vaccination sur présentation d’un certificat de non éligibilité délivré par le Comité National de Vaccination ;

– Tarification des tests PCR :

• test PCR VIP à 50.000f cfa ;

• test PCR VIP des passagers en provenance de l’étranger à 30.000f cfa ;

• test PCR VIP à la demande d’une Collectivité locale publique, d’une Institution, d’une Administration, d’une entreprise publique ou privé ou d’un organisme public ou privé à 10.000f cfa par personne.

– Validité des tests de dépistage :

• 2 jours pour les tests Antigéniques; • 14 jours pour les tests PCR.

– Accès de toute personne non vaccinée dans un lieu public, notamment, administrations, entreprises, restaurants, snack-bar, boites de nuit subordonnée à la présentation d’un test de dépistage négatif en cours de validité ;

– Accès à toute personne vaccinée dans un lieu public, notamment, administrations, entreprises, restaurants, snack-bar, boites de nuit subordonnée à la présentation d’une attestation ou carte de vaccination ;

Ces deux dispositifs ne sont pas applicables pour l’accès aux hôpitaux, pharmacies, marchés, commerces et banques.

– Exemption du couvre-feu pour tous les employés vaccinés des restaurants, snack-bar, boites de nuit ;

– Autorisation de circuler aux heures de couvre feu pour toute personne vaccinée.

Enfin le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRIMATURE

CABINET DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

– Conseiller du Premier Ministre, Chef du Gouvernement : Monsieur Florentin

DOUNGOU en remplacement de Monsieur Honoré MOMBO décédé.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

SOCIETE D’ELECTRICITE, DE TELEPHONE ET D’EAU DU GABON (SETEG)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président du Conseil d’Administration : M. Marcellin MASSILA

Par ailleurs, Madame Léatitia DIWECKOU est remise à la disposition de son administration d’origine.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES – ARCEP

CONSEIL DE REGULATION

– Membres du Conseil de Régulation : M Paul Emmanuel Cédric IVALA, en remplacement de M. Romain DENIEL-VANGHA.

CABINET DU PRESIDENT DE REGULATION

– Conseillers :

MM. :

• Ralph OYINI MBOUNA ;

• François de Paul DIAPI ;

• Mademoiselle Rudy Paola ONAMA.

SECRETARIAT EXECUTIF

– Secrétaire Exécutif Adjoint 1 : M. Guy Roger MEYO ;

– Secrétaire Exécutif Adjoint 2 : M. Eugène PAMBA CAPOCHICHI.

DIRECTION DES HOMOLOGATIONS ET DE LA QUALITE DES RESEAUX

– Directeur Adjoint : M. Rick Jeremy ALILIA SUNGU.

DIRECTION DES RESSOURCES RARES ET DES INFRASTRUCTURES HAUT DEBIT

– Directeur Adjoint : Mme Belinda RYKIELLE NGOKILA.

DIRECTION DE LA REGULATION

– Directeur Adjoint : M. Christian NZENGUE PEGNET.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES GENERALES

– Directeur: M. Jean Marc MBA NDONG.

– Directeur Adjoint : M. Christian Georges LASSENY.

DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATIONS ET DU NUMERIQUE

– Directeur : M. Audrey MASSIMOUD DAOUDA.

– Directeur Adjoint : M. Jean Wilfried MINKO ADJANYVENDA.

DIRECTION DE LA RECHERCHE, DU DEVELOPPEMENT, DE L’INNOVATION ET DES AFFAIRES INTERNATIONALES

– Directeur : M. Safiou KOWIYOU.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE PRES LA REPUBLIQUE DU CONGO

– Consul Honoraire du Gabon à Pointe-Noire : Monsieur Mohamed Bahij Marc BEK EL FADEL

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DE LA RELANCE

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DU GABON (BICIG)

– Président du Conseil d’Administration : Madame Marie-Ange N’DOUNGOU

MINISTERE DES EAUX ET FORETS, DE LA MER DE L’ENVIRONNEMENT CHARGE DU PLAN CLIMAT ET DU PLAN D’AFFECTATION DES TERRES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION PROVINCIALE DU WOLEU NTEM

– Chef de Cantonnement Mitzic: M. André Landry NGOULOU

-Chef de Brigade de Contrôle de Lalara : M. Paul Maurice BIKA

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES, DE L’EDUCATION NATIONALE CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

– Inspecteur Général Adjoint : Mme Manuela BIYI MINKO, en remplacement M. Jean Benoit MAKOUNDI

POUR LES SERVICES DES ENSEIGNEMENTS PRIVES CONFESSIONELS

– M. Honoré OVONO OBAME, en remplacement de M. Jean Claude MOUSSAVOU, admis à faire valoir ses droits à la retraire.

SECRETARIAT GENERAL

– Chargé d’Etudes : Mme Mireille Mathieu NZAMBA ESSONE.

DIRECTION GENERALE DES EXAMENS ET CONCOURS

– Chargé d’Etudes : M. KOUMBA ZOLA

DIRECTION DU BACCALAUREAT

– Chef de Service Logistique : M. Brice EMBOMBA.

DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET NORMAL

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

– Chef de Service Statistique : Mme. Jocelyne Nadia NYNGONE MEBIAME.

– Chef de Service Scolarité : M. Régis Noël ONDONGO

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRE PRIMAIRE

– Directeur Adjoint : Mme Arlette NGANGA MAVIOGA, en remplacement de Mme Joséphine KORI épse EYAMBA, admise à faire valoir ses droits à la retraite.

DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET STATISTIQUES

– Chef de Service Méthodes et Programmes : Mme Anasthasie ITOUMBA.

DIRECTION DE L’ORIENTATION ET DE LA VIE SCOLAIRE

– Chef de Service Vie Scolaire : M. Eméry-Franck MOUSSOUNDA.

DIRECTION GENERALE DES STATISTIQUES, DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROSPECTIVE

DIRECTION DE L’EVALUATION ET DE LA PROSPECTIVE

– Directeur : Mme Muriel Frédérique BALLA OGOUERA.

– Chef de Service Collecte des Données : M. Antoine MVELE EBE

DIRECTION DES STATISTIQUES ET DES ETUDES

– Chef de Service Publication : M. Moïse NKOUELE ;

– Chef de Service Registre National : M. Constantin ESSONO ESSONO.

DIRECTION GENERALE DE LA PROGRAMMATION INVESTISSEMENTS ET EQUIPEMENTS

– Chargé d’Etudes : M. Aymar-Evrard MOUNDOUNGA, en remplacement de M. Thomas Patrick ENGO MVE.

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS

– Chef de Service Programme des Investissements : M. Christian NZIGOU.

SERVICES DECONCENTRES /

PROVINCE DE L’OGOOUE-MARITIME ECOLE NATIONALE DE COMMERCE

– Directeur des Etudes Vie Scolaire : Mme Nadine Pélagie ANDEME BIBANG ;

– Surveillant Général : M. Romuald TSINGA ;

– Surveillant Général Adjoint : Mme Lysette MBOUMBA NGONDY.

DIRECTION ACADEMIQUE PROVINCIALE DU MOYEN OGOOUE

– Chef de Service de l’Enseignement Pré Primaire :M. Arnaud MOUSSADJI MOUSSADJI.

SERVICES DECONCENTRES/PROVINCE DE LA NGOUNIE

CENTRE DE PERFECTIONEMENT (CPP) DE MOUILA

– Directeur des Etudes du Premier degré : M. Jean Sidanere MAKOSSO NZIENDUI ;

– Directeur des Etudes du Second degré : Mme Gyslaine Esther MANIME.

DIRECTION ACADEMIQUE PROVINCIALE DE LA NGOUNIE

– Chef de Service de Circonscription Ngounié Centre : M. Jean Claude MITSEMBOU.

– Chef de Service du Programme Equipements Scolaires : M. Jean Yves MOMBO

ZONE ACADEMIQUE MOYEN OGOOUE/OGOOUE MARITIME

DIRECTION DE ZONE MOYEN OGOOUE/OGOOUE MARITIME

Directeur : Mme Angèle Pélagie MIPOUKOU

ZONE ACADEMIQUE NGOUNIE

DIRECTION DE ZONE NGOUNIE/NYANGA

– Directeur : M. Jean François NGANGUEDA, en remplacement de M. Ferdinand AKOUE ONDO

DIRECTION ACADEMIQUE PROVINCIALE DU WOLEU-NTEM

– Chef de Service de Circonscription du Woleu Ntem-Est : M. Noël POUPY.

ANNEXE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT DES TECHNOLOGIES, DE L’EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

1- Est reconnu d’Utilité publique, l’établissement privé laïc dénommé Institution Privé Marie NDZABA situé à Franceville.

2- Pour le Décret portant habilitation à fonder des Etablissements Privés laïcs d’Enseignement Pré-primaire, Primaire et Secondaire :

Sont habilitées à fonder des établissements privés laïcs d’enseignement pré-primaire, primaire et secondaire, les personnes morales et physiques ci après :

1.Monsieur ALOWAKOU Bertin de nationalité Béninoise fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé « Etablissement Privé Laïc LA SYNTHESE »Libreville sis à Derrière la Prison ;

2.Monsieur TSHIDIBI MUJOBA Robert de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé « Etablissement Privé Laïc L’ECOLE DU SAVOIR » sis à Libreville Mindoubé 3 ;

3.Madame PIZANO MILAN Pascale Fréderique de nationalité Gabonaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommés« Etablissement Privé Laïc LES BAMBINO VILLAGE » sis à Awendjé BP 777 Libreville ;

4.Madame PIZANO MILAN Pascale Fréderiquede nationalité Gabonaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommés« Etablissement Privé Laïc LES BAMBINO VILLAGE » sis à Nzeng Ayong BP 7560 Libreville ;

5.Madame PIZANO MILAN Pascale Fréderique de nationalité Gabonaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommés« Etablissement Privé Laïc LES BAMBINO VILLAGE » sis à Owendo Pont Nomba BP 777 Libreville ;

6.Madame PIZANO MILAN Pascale Fréderique de nationalité Gabonaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommés« Etablissement Privé Laïc LES BAMBINO VILLAGE » sis à Akanda Carrefour Gigi BP 777 Libreville ;

7.Madame PIZANO MILAN Pascale Fréderique de nationalité Gabonaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommés «Etablissement Privé Laïc LES BAMBINO VILLAGE» sis à Ntoum Okolassi BP 777 Libreville ;

8.Madame Nicole ANDEME ONDO Epse HAZOUME de nationalité Gabonaise, Fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES KIRIS », BP 4013 Libreville sis à Belle-vue 1 ;

9.Monsieur KEUMOUO ANGUILEH NGNIONG Colbert de nationalité Gabonaise, Fondateur de l’établissement d’enseignement Pré primaire et Primairedénommé «Etablissement Privé Laïc LES MESANGES BLEUES», BP 835 Libreville sis à STFO ;

10. Monsieur KEUMOUO ANGUILEH NGNIONG Colbert de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Secondaire Général dénommé «Etablissement Privé Laïc LES ROIS MAGES » BP 835 Libreville sis à Akébé Ville ;

11. Monsieur KEUMOUO ANGUILEH NGNIONG Colbert de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Secondaire Général dénommé « Etablissement Privé Laïc COLBERT LE GRAND » BP 835 Libreville sis à LALALA ;

12. Monsieur KEUMOUO ANGUILEH NGNIONG Colbert de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Secondaire Général dénommé «Etablissement Privé Laïc CLASSIQUE DE LIBREVILLE» BP 835 Libreville sis au PK 9 ;

13. Monsieur KEUMOUO ANGUILEH NGNIONG Colbert de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Institut dénommé «Etablissement Privé Laïc KENCO» BP 835 Libreville sis à la Peyrie ;

14. Monsieur NGUEMA NZE Francois Xavierde nationalité Gabonaise Fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES MINISARMENTS», BP 5947 Libreville sis à Avea 2 ;

15. Madame BANZI-GUIENE MBELE Jeannine Grâce de nationalité Gabonaise Fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES PETITS LURDONS», sis à Libreville BATAVEA ;

16. Monsieur Pierre BABUNGI LUTANTA de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES PIERRES DE LA FONTAINE», BP 7458 Libreville sis à Ozoungue ;

17. Madame OMNES Daniele Marie Thérèse de nationalité Française fondateur des établissements d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommés« Etablissement Privé Laïc COURS LA FONTAINE», BP 6900 Libreville sis à Montagne Sainte et BP 26698 Libreville sis à la Cité-Damas;

18. Madame OMNES Daniele Marie Thérèse de nationalité Française, fondateur des établissements d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommés« Etablissement Privé Laïc JEAN DE LA FONTAINE », sis à Batterie 4 BP 26698 Libreville ;

19. Madame OMNES Daniele Marie Thérèse de nationalité Française, fondateur des établissements d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommés« Etablissement Privé Laïc JEAN DE LA FONTAINE », sis au Carrefour B2 Libreville ;

20. Madame OMNES Daniele Marie Thérèse de nationalité Française, fondateur des établissements d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommés« Etablissement Privé Laïc JEAN DE LA FONTAINE », sis à Mindoubé BP 6900 Libreville ;

21. Madame OMNES Daniel Marie Thérèse de nationalité Française, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Secondaire dénommé «LYCEE JACQUES PREVERT», BP 6900Libreville sis à la Cité Damas ;

22. Madame BANGOYA Judith de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré primaire et Primaire dénommé « Etablissement Privé Laïc L’ILE DES QUETZALS», BP 1956 Libreville sis à Sibang 3 ;

23. Monsieur AUGOULA Y’OLIMBO Thierry Georges de nationalité Gabonaise fondateur de l’établissement d’enseignement Pré primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc REGINA MUNDI». BP 14040 Libreville sis à Okala ;

24. Monsieur ADECHI Jean Patrick de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Secondaire Général dénommé « Etablissement Privé Laïc RENE DESCARTES », BP 4488 Libreville, sis à Batterie 4 ;

25. Monsieur DOSSOU BESSAN de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc RENNAISSANCE WABA», BP 8079 Libreville sis à La Peyrie ;

26. Monsieur ABBECY ANGUILET Gaetande nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc SAINT GAETAN », BP 9043 Libreville sis à Owendo-Awoungou ;

27. Madame MOUSSAVOU MOUSSAVOU Marie Blanche de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc TSINZU LA LUCHA», BP 14803 Libreville sis à Ntoum Bizango ;

28. Association des Parents d’Elèves du LYCEE FRANÇAIS VICTOR HUGOfondateur de l’établissement d’enseignement Secondaire Général dénommé «Lycee Français VICTOR HUGO» BP 695 Port – Gentil sis à Port-Gentil quartier SOBRAGA ;

29. Association des Parents d’Elèves du LYCEE BLAISE PASCAL, fondateur de l’établissement d’enseignement Secondaire Général et Technique dénommé «Lycee BLAISE PASCAL DE LIBREVILLE» BP 20150 Libreville sis au Carrefour Les Charbonnages ;

30. Monsieur NOEL IKAPI IWANGOU de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc NOEL IKAPI IWANGOU» BP 283 Lambaréné sis à Isaac ;

31. SŒUR OYEMBO Marie Sidonie de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc IMMACULEE CONCEPTION» BP 200 Lambaréné ;

32. Madame OYEMBO Sidonie de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc MERE JEAN GABRIEL» BP 340 Libreville sis à STFO ;

33. SŒUR MARIE SIDONIE OYEMBO de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc SŒUR MARIE GASTON» BP 134 sis à Port-Gentil ;

34. Madame GUICKABANGA Lydie Love de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA PETITE ETOILE», BP à Libreville sis au Pk 11 Melen ;

35. Monsieur MOUANDA Grégoire de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LE CONSOLATEUR» BP 7209 Libreville, sis à Mindoubé 1 ;

36. Madame ALANSI Annette épse MAROYA de nationalité Gabonaise fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LE CREDO», BP 26692 Libreville sis à Ozangue ;

37. Monsieur IBASSA MOUELE Fidèle de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc IBASSA» sis à Ntoum-PK 44 ;

38. Madame AYO Irène Flore Epse ADIAHENO de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Secondaire Général dénommé «Etablissement Privé Laïc LA FARANDOLE» BP 15190 Libreville, sis à Nombakélé ;

39. Monsieur DIBANGOYE VINONFODO HOUSSOU Louis de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA NECESSITE», BP 8567 Libreville, sis à Owendo-Awoungou ;

40. Monsieur NGANGA Hubert de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA PASSERELLE», BP 1531 Libreville sis à Okala ;

41. SŒUR SADIO NDENE Louise de nationalité Sénégalaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc JARDINS D’ENFANTS SAINT LOUIS», BP 134 Port-Gentil ;

42. SŒUR SADIO NDENE Louise de nationalité Sénégalaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc JARDINS D’ENFANTS SAINTE THERESE», BP 134 Port-Gentil ;

43. Monsieur ZOSSOUNGBO Patrice de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA RENAISSANCE», BP 1236 Port-Gentil sis au Transfo ;

44. Monsieur DOVI AKON TOGBE Agbégnigan de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire à dénommé «Etablissement Privé Laïc ORETY», BP 2110 Port-Gentil sis au Transfo ;

45. Monsieur IWANGOU MBOUNDA Yves de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc SAINT YVES», BP 2354 Port-Gentil sis à Bac Aviation ;

46. Madame BYLL née IWENGA Suzannede nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc L’AUBEPINE», BP 1202 Port-Gentil sis à Ntchengue ;

47. Madame AGOZO NDELIA Anaïs Olivia Stéphanie de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré Primaire, Primaire et Secondaire dénommé «Etablissement Privé Laïc MBIA ALEWANO – Michel-Ange», BP 7917 Libreville sis à Port Gentil ;

48. Madame AMBOUROUET née RETOUANO NKOROUNA Georgette de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement un établissement d’enseignement Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES

MARGUERITES», BP 1101 Port-Gentilsis à La Balise ;

49. Madame TSOUNGHAT Nina Patricia Epse EFONG de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré-Primaire et Primaire dénommé «

Etablissement Privé Laïc AUGUSTIN SAYERE », BP 12 917 Akanda sis à Agondjé ;

50. Monsieur AVAGBO Médard Gbénoukpo de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc BEL AVENIR », BP 8079 Libreville sis à Mindoubé ;

51. Madame PAKA BADILA Ineschga de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc BENI D’OKOLASSI» sis à Ntoum– Okolassi ;

52. Monsieur TALI Serge Landry de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc BILINGUE JULIEN ANTOINE», BP 379 Ntoum sis à Akomeki ;

53. Monsieur GATCHI Jean de nationalité Camérounaise, fondateur de l’établissement privé Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc Bilingue LES JARDINS DE DOROTHEE», BP 26 877 Libreville sis aux Charbonnages ;

54. Madame MADU Chiamaka Ann épse NWAOGWUGWU de nationalité Nigériane fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré-Primaire et Primaire dénommé « Etablissement Privé Laïc Bilingue SAINT ANN », BP 14 699 Libreville sis à AtongAbè ;

55. Monsieur BIENTO NDJATE Paul de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc BITA’HONE», BP 26243 Libreville sis à Bel Air ;

56. Monsieur MOUNOMBI Paul Etienne de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Secondaire Général et Technique dénommé «Etablissement Privé Laïc COURS SECONDAIRE EPI», BP 22 375 Libreville sis à Montalier ;

57. Madame IGOHO née AYO AWONDO Ariane de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé « Etablissement Privé Laïc CRECHE-GARDERIE 1-2-3 SOLEIL », BP 3 673 Libreville sis à Akanda Avorbam-Beaulieu ;

58. Madame MENGUE ME NDONG Barbara Hannelore de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc DENISE ET MARTHE», BP 16 253 Libreville sis à la Cite Damas ;

59. Madame NZANG NGUEMA Ursula Sandrine de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc ECOLE SURE», BP 2861 Libreville sis à Ambowe Cimetière ;

60. Monsieur BANKENG WORA Armand Louis de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc EDEN BACHELARD», BP 26 671 Libreville sis à Okala Carrière ;

61. Monsieur TCHIBINDA Jean-marie B. de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc EL-ELYON», BP 11426 Libreville sis à Angondjé cité Amissa ;

62. Monsieur BILE Régis de nationalité Gabonaise fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc ESSASSA». BP 2 019 Libreville sis à Ntoum Essassa ;

63. Madame LIKIEMBO Brigitte Chantal de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc ETOILE POLAIRE», sis à AngondjéSherko ;

64. Monsieur AWOUNOU Marcel Sagbo de nationalité Béninoise, fondateur de

l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc ETOILE POLAIRE PK 11», BP 18254 Libreville sis à Melen ;

65. Monsieur ELLA NGUEMA Samuel de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc FUSTEL DE COULANGES », BP 22 342Libreville, sis au Bas de Guégué ;

66. Monsieur BIYAMOU Christ Destin de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc GREGOR MENDEL», BP 26 671 Libreville sis à Mindoubé 1 ;

67. Madame MOULAKA BOUNGUENDZA Amélie Félicité de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement privé Pré-Primaire et Primaire dénommé

«Etablissement Privé Laïc HONORADE», BP 694 Libreville sis aux Charbonnages ;

68. Madame NYOMBA Sidonie de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé « Etablissement Privé Laïc RENAISSANCE SA-FRA», BP 3566 Libreville sis à Nzeng-Ayong ;

69. Madame HOUEDOTE Pascaline Vidéhoun de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc RÊVE DES PARENTS », BP 2814 Libreville sis au PK 12 ;

70. Madame ABENG MBA Laurence Michelle de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc ROSA PARKS», sis à Libreville l’ENS ;

71. Madame PEMBE KIBANGOU Jeanne Brigitte de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc SAINTE GRÂCE», BP 2043 Libreville sis à Alibandeng ;

72. Monsieur BANKENG WORA Armand Louis de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc SAINTE ODILE», BP 26671 Libreville sis à SOTEGA ;

73. Madame GUIZARD Paulette de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc SOAKI» BP ??? Libreville sis à Diba-Diba ;

74. Monsieur GBAGUIDI Léornard Ghislain de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc SŒUR COLETTE» sis à Libreville Owendo Akournam 2

75. Monsieur MBABA INOUNOU Judes Fabrice de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc TERRE FERTILE» sis à Libreville Akanda au 1er Campement ;

76. Madame KOUMBA KABINDA Léontine Josette de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES KIKINOUS 2», BP 14684 Libreville sis à Angondjé ;

77. Monsieur DAKEY DJIVO KOSSI de nationalité Togolaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc

SAGESSE DIVINE DE JESUS», BP 9669 Libreville sis au PK 9 ;

78. Monsieur DAKEY DJIVO KOSSI de nationalité Togolaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc SAGESSE DIVINE DE JESUS», BP 9669 Libreville sis au PK 11 ;

79. Madame AJIERE Christiana épse ODJIMADU de nationalité Nigériane, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc AMAZING GRACE», BP 4639 Libreville sis à Kinguélé ;

80. Monsieur NYAMSI Raymond de nationalité Camérounaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc ANGONDJE PEOPLE SERVICE KNOWLEDGE», BP 36047 Libreville sis à Angondjésherko ;

81. Monsieur NYOH Jean Paul de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc BEREE», BP 19106 Libreville, sis à Ntoum-Pk20 ancienne route Kango ;

82. Madame MOUTSINGA Aubierge de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc BLESSING SCHOOL», BP 9020 Libreville sis à OkalaCiciba ;

83. Madame SIRA MADIBA épse REVIGNET de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc DU PARC», BP 18013 Libreville sis à Avéa II ;

84. Monsieur MBINA KOMBILA Edgard de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc DYEL», BP 2199 Libreville sis Ambowè ;

85. Monsieur SADIKOU SOHLIOU de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc ELITE AFRICAINE», BP 10706 Libreville sis à Likouala-cité ;

86. Madame MOISSIMBA MOUBONDJI Paméla de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc EPHESE», BP 18091 Libreville sis à Alenakiri ;

87. Monsieur IKAPIT Patrice Parfait de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA BONNE MESURE », BP 346 Libreville sis à Ntoum-Bizango Rails ;

88. Monsieur TOUMBA TCHYMANGA Elie de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA BONNE SEMENCE», BP 16244 Libreville sis à Belle Vue 1 ;

89. Monsieur ABIBOU AROU de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA BOUSSOLE», BP 4119 Libreville sis à Owendo-Akournam 1 ;

90. Madame ESSIKA MOUTAIROU Carine de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé«Etablissement Privé Laïc LA COURTE ECHELLE», BP 1859 Libreville sis à Avorbam ;

91. Monsieur DOSSOU GOUIN de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA DESTINEE», BP 15110 Libreville sis à Akournam 2 ;

92. Monsieur MAZEMBA NGUBU NGOMA Noé de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA FAMILLE», BP 13017 Libreville sis à Mindoubé 2 ;

93. Monsieur NTOUTOUME NGUEMA Jean Yves de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé « Etablissement Privé Laïc LA GALAXIE » sis à Libreville Sotega ;

94. Madame LEMBE Amélie Epse YEMBA de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA GLOIRE DE DIEU» sis à Libreville NzengAyong ;

95. Monsieur MOUSSAVOU Sosthène de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA GRANDE VISION», BP 12814 Libreville sis aux Charbonnages-Bel Air ;

96. Monsieur LUMTADILA MBAZKI Samy de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA GRANDEUR», BP 23036 Libreville sis à I.A.I ;

97. Monsieur HOUNDEKON Gbenoukpo Edouard de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA JOUVENCE», BP 15333 Libreville sis à Alibandeng ;

98. Monsieur MOUSSOUNDA Alphonse de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA PASSERELLE», BP 1531 Libreville sis à NzengAyong Fromager ;

99. Madame NGANTCHIA Anne épouse TCHINANG de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé « Etablissement Privé Laïc LA PLUME DOREE », BP 9168 Libreville sis à NTOUM-Bikélé ;

100. Monsieur LANDU MALUNDAMA NGOMA Emmanuel de nationalité Gabonaise fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA PLUME D’OR», BP 22129 Libreville, sis à NzengAyong ;

101. Monsieur BUDUENGA TUVILUKA Alain de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA RENAISSANCE» sis à Libreville Damas ;

102. Monsieur NDUKA BADIDI Daniel de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA SAGESSE DIVINE 1» sis à Libreville NzengAyong Dragages ;

103. Monsieur NDUKA BADIDI Daniel de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé« Etablissement Privé Laïc LA SAGESSE DIVINE 2», sis à Libreville NzengAyong ;

104. Monsieur DAVE NDJONDJE Salomon Fritz de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc L’ALBATROS», BP 13720 Libreville sis au PK9 ;

105. Monsieur MABADI Guy Gervais de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LE CHAMP DES COLOMBES», BP 12972 Libreville sis à Angondje-Scherko ;

106. Madame KATOTO EKANGA Epse BASELE ILONGA de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé

«Etablissement Privé Laïc LE CŒUR DE DORCAS» sis à Owendo-Rougier ;

107. Monsieur EYENE KOFFI ADJE de nationalité Gabonaise, fondateur de des établissements d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommés «Etablissement Privé Laïc LES ELITES DE DEMAIN», BP 22119 Libreville sis à Nzeng-Ayong ;

108. Monsieur EYENE KOFFI ADJE de nationalité Gabonaise, fondateur de des établissements d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommés «Etablissement Privé Laïc LES ELITES DE DEMAIN», BP 22119 Libreville sis à Sotega ;

109. Madame RENAMY Marie-Thérèse née YOBA de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc

LES ENFANTS DU PADOUK», BP 8128 Libreville sis à Akanda-Sablière ;

110. Madame SOGBOSSI KOUESSI Epiphane de nationalité Gabonaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommés «Etablissement Privé Laïc LES EPIS SACRES», BP 9092 Libreville sis à Plein-Ciel ;

111. Madame SOGBOSSI KOUESSI Epiphane de nationalité Gabonaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommés «Etablissement Privé Laïc LES EPIS SACRES», BP 9092 Libreville sis à Owendo-ENI ;

112. Madame NSEGUE ZENG Jeanne épouse SAULETde nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé

Laïc LES ETOILES BRILLANTES», BP 25188 Libreville sis à NzengAyong ;

113. Madame OYE EFOULOU Chantal de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES ETOILES DE PONTY PANDY», BP 12821 Libreville sis à Louis ;

114. Madame MOUGOULA ADANHO Edwige Hortense de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé«

Etablissement Privé Laïc – LES ETOILES D’ELOHIM », BP 13425 Libreville sis à Akanda-Amissa ;

115. Madame LUBAKI MBAIWA MBANZA Honore de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc

LES FLAMBOYANTS LK», BP 6294 Libreville, sis à Akébé Plaine ;

116. Monsieur ONIEMI Jean Médard de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES MESSIES», BP 1129 Libreville sis à Plein Ciel ;

117. Monsieur NGADIBADI Jean Placide de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES NGADY’S», BP 3557 Libreville sis à Dragon ;

118. Monsieur TELLA Jean Albert de nationalité Camerounaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES PETITES COLOMBES»,BP 25030 Libreville sis à Okala ;

119. Madame NDONG Philomène de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES PETITS INTELLOS», BP 12517 Libreville sis à Nzeng-Ayong Dragages ;

120. Monsieur ZOGO MBOULOU Constant de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES P’TIT SUPERS », BP 1501 Libreville sis à Kinguélé ;

121. Monsieur NYENGELE MUKENGE Fernand de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES SUPER CHAMPIONS», BP 14637 Libreville sis à la Cité Mebiame ;

122. Monsieur KAMEMA KANYINDA Georges de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES SUPERAIGLONS DE BIKELE» à Ntoum-Bikélé ;

123. Monsieur KAMENA KANYNDA de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES SUPER AIGLONS» sis à Libreville Plein ciel face à la station ;

124. Madame OSSAVOU BANGA épse N’NA Louise de nationalité Gabonaise fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES SUPERS PREMICES», BP 22325 Libreville sis à Angondje Château ;

125. Monsieur MABONGO MAMOUILI Clément de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc MAGNIFICAT DE MARIE», BP 10061 Libreville sis à Bikélé ;

126. Monsieur KALALA ONDO TSHIBANGU de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc MAISON DE DAVID 2», BP 1584 Libreville sis à Nzeng Ayong Dragages ;

127. Monsieur AVAGBO Medard Gbenoukpo de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc MON VERGER», BP 8079 Libreville sis à Bangos ;

128. Madame MOULOUNGUI épse IDOUNDOU MANFOUMBI Sabine Clémence de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LAMATSANGUINE» BP 00875 Libreville à Akanda-Angondje

129. Monsieur MABERI GRODET Wenceslas Wilfried de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LE MIRAD’0R», BP 26438 Libreville sis au Beau séjour Bissegué ;

130. Madame BISSAHO Anne Bertille de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES GAIS LUTINS», BP 19193 Libreville sis à Akournam 1 ;

131. Madame MAYALA Atchalsa de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES HERITIERS», BP 346 NTOUM sis à Ntoum-kan ;

132. Madame MEIYA OVONO Béthanie épse MBELE de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES LUMINAIRES», BP 11681 Libreville, sis à Alibendeng ;

133. Madame PAILLAT AMPEDI Flore Emérencielle de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES MERVEILLES DE L’ETERNEL», BP 06 Libreville sis au Rond-Point de Nzeng-Ayong ;

134. Monsieur GADEDJERO ABAGHA Jhon Ya de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc MARIE CURIE», BP 8530 Libreville sis à Libreville ;

135. Monsieur AMEDEWOVOIN Améwonou de nationalité Togolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc MON VILLAGE ENSOLEILLE», BP 4173 Libreville sis à Owendo-Petit village ;

136. Monsieur NOEL IKAPI IWANGOU de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc NOEL IKAPI IWANGOU», BP 283 Lambaréné sis à Isaac ;

137. Madame LEVOUONO Flore Chimène de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc PASCAL ANDRE », BP 1849 Owendo sis à Owendo Pédiatrie ;

138. Monsieur TRAORE ADAMA Adel Rachid de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc PRESENCE AFRICAINE», BP 12484 Libreville sis à OkalaMikolongo ;

139. Madame BOULINGUI BOULINGUI Blanche épse BOUKAMBA de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire

dénommé «Etablissement Privé Laïc RABBI», BP 1992 Libreville sis au Beau Séjour ;

140. Monsieur MANFOUMBI LEKAMBO KOMBE Prince Raph de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc SAINT EMMANUEL», BP 5806 Libreville sis à Ntoum-Koltang ;

141. Madame MUPINDI Chantal de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc ADONAÏ NISSI», sis à Libreville Ambowé Débarcadère ;

142. Madame BETOE Jacqueline Gwladys de nationalité Gabonaise fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc – ALTES PIGEON», BP 4972 Libreville sis à Ntoum-Bikélé ;

143. Monsieur BARRA Abdulkarim de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc – CHARLES DE GAULE», BP 3909 Libreville sis à Alibandeng ;

144. Monsieur MONGANZA KAKO Georges de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc CŒUR IMMACULE DE MARIE» sis à Libreville-PK7 ;

145. MonsieurTCHIBINDA Jean Marie Bernard de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc EL ELYON», BP 1426 Libreville sis à STFO ;

146. Monsieur KITIABU MAKUMBI Francis de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc ELHOIM DE PATURAGE» sis à Libreville Lalala Dakar ;

147. Monsieur LIVOGHA Sylvain de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc EXCELLENCE 2», sis à Ancienne Sobraga.

148. Madame EYANG Epse OBAME MEZUI Daniellede nationalité Gabonaise fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA PETITE ACADEMIE BRINS D’EVEIL» sis à Libreville-Charbonnages ;

149. Monsieur DIANKENDA LUFUA Jean Richard de nationalité Congolaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA PATIENCE RIMA» sis à Libreville Sotega ;

150. Monsieur EWOROT ELOUGIZO Thierry de nationalité Gabonaise fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA TOUCHE», BP 5136 Libreville sis à Alibandeng ;

151. Monsieur OLAREWAJU FIDELIS AJAJU de nationalité Nigériane fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA VIE PROFONDE», BP 2190 Libreville sis à Awoungou ;

152. Monsieur NOGLO KOFFI Mensan de nationalité Togolaise, fondateur de l’établissement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LE BON BERGER», sis à Libreville Mindoubé 3 ;

153. Monsieur MPIENGO YALHA Didierde nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LE JARDIN DES AIGLONS», BP 9335 Libreville sis à Nzeng-Ayong ;

154. Madame NTSAME Anne Sheila de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LE PARADIS DES ANGES», BP 9489 Libreville sis à Belle vue 1 ;

155. Monsieur DIALLO MAMADOU de nationalité Sénégalaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES CRACKS», sis à Owendo-Centrale SEEG ;

156. Madame SOGBOSSI KOUESSI Epiphanie de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES EPIS SACRES 2», sis àLibreville Nyali ;

157. Monsieur ADELA Jacques Parfait de nationalité Camerounaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES LEADERS», BP 6735 Libreville sis à Kinguélé ;

158. Madame NGNIGONE MINKALE Angélique de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES OURSONS D’OR», BP 1854 Libreville sis à Nzeng-Ayong Dragages ;

159. Monsieur KALALA ONDO TSHIBANGU de nationalité Congolaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommés «Etablissement Privé Laïc MAISON DE DAVID», BP 1584 Libreville sis à Nzeng Ayong ;

160. Monsieur KALALA ONDO TSHIBANGU de nationalité Congolaise, fondateur des établissements d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommés «Etablissement Privé Laïc MAISON DE DAVID 3», BP 1584 Libreville sis aux Charbonnages ;

161. Monsieur LOLEKOLA NGANDO SHONGO de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc MARIE JOSEE POYA», sis à Libreville PK10 ;

162. Madame EVOUNA Judith née ADEGBOLA de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc NID D’EVEIL», BP 2979 Libreville sis à Alibandeng ;

163. Monsieur KOUMBA KOUMBA Philemon de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc OGUEMWET», BP 366 Lambaréné sis à Petit Paris 3 ;

164. Madame KALU Patience Offiade nationalité Nigériane, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc OXFORD», sis à Libreville Ozangue

165. Madame MENZENE ME TOUNGO Euridice de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissementd’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc PAIX ET JOIE», sis à Libreville-Bel Air ;

166. Monsieur BIVIDI Jean Claudede nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc PANAFRICAIN BAV-MARIEGEVY», BP 16327 Libreville sis à Montalier ;

167. Madame SIRA MADIDA Epse REVIGNET de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc PARC A BOIS», BP 18013 Libreville sis à Owendo-Port ;

168. Madame TSANY Lorty Unic de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc TSANY’S D’AKANDA», sis à Akanda Amissa ;

169. Monsieur MADJATAGA LOUMBIRI Igor Kevin de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Groupe Scolaire LE BON BERGER», BP 5613 Libreville sis à Angondjé ;

170. Monsieur MEBALE NDZE Ali de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Institut Privé L’ERUDIT(IPE)», BP 2250 Libreville sis à Owendo-Razel.

171. Monsieur OK’EVIE-NDONG de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Secondaire Général et Technique dénommé «Lycee PAUL VALERY» BP 12946 Libreville sis au Bas de Gué-Gué ;

172. Monsieur MADINGOU MOUMBEKI Judicaël de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Secondaire Général dénommé «LYCEE PRIVE DE NKOLTANG», BP 18002 Libreville sis à Ntoum- Nkoltang ;

173. Monsieur ZOSSOUNGBO Patrice de nationalité Béninoise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LA RENAISSANCE», BP 1236 Port-Gentil sis à Transfo ;

174. Madame GIGNANG-I-NDZA MAGANGE Laetitia épouse NKIZOGO ONDO de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES BLEUETS DU LITTORAL», BP 618 Port-Gentil sis au Centre-Ville ;

Madame ESSONGUE Sophie Carine de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé «Etablissement Privé Laïc LES MOUSSAILLONS», BP 1495 Port-Gentil sis à l’Aéroport ;

176. Monsieur DOVI AKON TOGBE Agbégnigan de nationalité Gabonaise, fondateur de l’établissement d’enseignement Pré-Primaire et Primaire dénommé