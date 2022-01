Gabon: Comilog au chevet des pêcheurs du Haut-Ogooué

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 29 janvier 2022, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) a procédé à une remise d’un important lot de matériel de pêche aux populations du regroupement des villages de Mvengué, dans la province du Haut-Ogooué. Une dotation qui s’inscrit dans le cadre de son engagement sociétal et ce, en dépit du contexte difficile dû à la crise sanitaire liée au Covid-19.

La crise sanitaire liée au Covid-19 aura permis à plusieurs acteurs économiques de mettre en exergue leur élan de solidarité en étant des relais de la politique des autorités gouvernementales. Pionnier dans ce domaine, avec un chapelet d’actions sociales posées au bénéfice des populations environnantes, la Comilog a une nouvelle fois placé le curseur sur l’engagement sociétal ce samedi 29 janvier 2022.

Pour ce faire, la société minière a procédé à la remise d’un important lot de matériel de pêche, sciage et d’espace vert, aux jeunes du regroupement des villages de Mvengué, dans le Haut-Ogooué. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence du Préfet et de plusieurs autres personnalités administratives. Ce don composé du matériel d’une valeur globale de 41 millions et d’un chèque de 5 millions, pour le fonds de roulement, entre dans le cadre du déploiement de la politique RSE de la Comilog.

Pour rappel, depuis 2019, la Compagnie minière de l’Ogooué a lancé une vaste opération de rénovation de plusieurs établissements scolaires de Moanda. Une preuve de l’engagement de cette entreprise dans le développement de la province du Haut-Ogooué mais surtout d’un soutien envers les populations en général et la jeunesse en particulier.