Gabon: clôture de la 1ère édition de la journée culturelle de l’association Ayong Fang Ekang

Ce samedi 30 juillet 2022, la mairie du 5ème arrondissement de la commune de Libreville a servi de cadre à la première édition de la journée culturelle organisée par l’Association Ayong Fang Ekang. Une manifestation qui a été marquée par diverses activités afin de vulgariser les us et coutumes des Ekang auprès de la population.

En effet, outre l’aspect ludique, il était question pour les responsables de cette organisation d’édifier le plus grand nombre sur la pratique du mariage, la symbolique de la dote, le droit de succession ainsi que la généalogie chez les Ekang. Une activité qui avait pour objectif de promouvoir la culture de ce peuple du Nord et l’Ouest du Gabon.

Cette journée culturelle s’est articulée autour de diverses activités notamment des conférences, un tournoi de songo, des expositions et ventes, des prestations de danses traditionnelles ainsi qu’un concert populaire. Pour les promoteurs l’objectif premier est la vulgarisation de la culture. Selon le président de ladite association John Obounou Eyi il était question de commémorer « cette journée par diverses activités culturelles car elle marque la clôture de notre année associative ».

Pour information, l’association Ayong Fang Ekang est un démembrement de l’ONG génération Ekang qui œuvre pour la promotion et la valorisation de la culture africaine et principalement celle des Ekang depuis 2015. Elle a mis en place une école appelée Sikolo école Ekang où les us et coutumes sont enseignés aux personnes de tous âges.