Gabon : clap de fin pour la 2ème édition du Festival Slam Femme

Le slam féminin au Gabon émerge comme une puissante expression artistique et poétique, où les femmes s’affirment avec force et détermination. À travers les mots qui dansent, les émotions qui s’entremêlent et les sujets brûlants qu’elles abordent, les slameuses gabonaises ont trouvé une plateforme pour faire entendre leur voix et partager leurs perspectives sur les questions sociales, politiques et culturelles avec la deuxième édition du Festival Slam Femme. Cet événement initié par Thaly Ondeto, slameuse et Directrice du Festival, met en lumière l’évolution du slam féminin au Gabon, son impact sur la société et le rôle crucial qu’il joue dans la lutte pour l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes.

Le Festival Slam Femme est le premier festival de slam féminin au Gabon et dans la sous-région, il a lieu à Libreville. Il est dédié à la mise en avant des maux des femmes dans la société, à la détection, la formation, la promotion des talents du slam féminin sur le plan national et panafricain.

Le 27 juillet dernier, la première édition du concours slam femme qui a vu la participation de six candidates, toutes issues d’ateliers d’écriture. Dana Marcelle, Imane, Dame de lumière, Drey Skylar, Eminence et Esther-Grâce. Une seule a tiré son épingle du jeu, son nom, il s’agit de Dana Marcelle. Déjà deux fois championne du concours Inter-établissements du Festival Slam Standing Ovation.

Entre les passages des candidates, les organisatrices : Geid, Freezy, Merveille de Christ ont assuré chacune une prestation d’un texte. Le jury était composé de deux hommes doyens du Slam au Gabon, Setout Amathérasu et Princio Khemit, une blogueuse, Malvyna Nyanze du blog La P’tite Dame, une artiste Slameuse confirmée, Déesse NGONE et un juré pris dans le public.

Déroulé des épreuves

Les candidates ont effectué de belles performances et le public était très enthousiaste. 3 battles ont permis de départager les candidates à chaque phase de la compétition. Les sujets abordés ont tourné autour de la valorisation de la femme africaine, la dépravation des mœurs en milieu scolaire, en milieu familial et sur les réseaux sociaux. Les violences physiques et morales faites aux femmes.