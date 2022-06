Gabon: CANAL+ au chevet du centre El Jireh

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 10 juin 2022, l’acteur majeur de l’audiovisuel et du cinéma, CANAL+ a procédé à la remise d’une dotation de l’abonnement Tout canal ainsi que des vivres à l’orphelinat El Jireh de Nkok dans le département du Komo-Mondah, près de la ville de Ntoum. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté de cette entreprise de soutenir des structures d’accueil exposées à de nombreuses difficultés mais également d’apporter du sourire aux enfants.

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale des Entreprises ( RSE ), le groupe CANAL+ a mis en place des actions de solidarité au profit de la jeunesse et de la petite enfance. C’est dans la droite ligne de ces activités qu’il a procédé le vendredi 10 juin dernier à une importante dotation de vivres et d’abonnement Tout Canal à « l’orphelinat El Jireh » sise à Nkok située dans le département du Komo-Mondah, près de la ville de Ntoum, à 27 km de Libreville.

En vue de partager un sourire, favoriser l’accès à l’éducation et au divertissement auprès des enfants en cette période estivale, « l’orphelinat El Jireh » a reçu des mains de Canal+ Gabon des produits de première nécessité ainsi que la mise à disposition d’un abonnement tout canal renouvelable chaque année. Il faut souligner que le projet sera développé progressivement dans d’autres centres d’accueil.

Pour information, le centre El Jireh accueille plus de soixante-dix garçons en difficulté. Cette action s’inscrit dans l’ambition de CANAL+ Gabon d’œuvrer pour le bien-être des populations de manière générale et particulièrement auprès des enfants. Des enfants pour qui l’acteur majeur de l’audiovisuel et du cinéma a décidé d’apporter du sourire.