Gabon: campagne de chirurgie de la cataracte en cours au Samu social

Le Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) social gabonais lance, à travers son programme humanitaire baptisé « De l’obscurité à la lumière » une campagne de chirurgie de la cataracte au profit des populations défavorisées. Les équipes du Samu social vont se déployer pendant 45 jours à travers le pays.

Le Samu social gabonais a décidé d’organiser une campagne de chirurgie de la cataracte au profit des populations gabonaises, notamment les plus défavorisées. Cette campagne, prévue pour durer 45 jours vise à soulager les peines des personnes vulnérables souffrant de cette pathologie. Il s’agit aussi pour le Samu social gabonais d’améliorer la qualité de vie des populations et de redonner espoir aux personnes ayant une déficience ou cécité visuelle notamment dans les zones les plus reculées du pays.

L’objectif de cette opération, selon le coordinateur général du Samu social gabonais, le Dr. Wenceslas Yaba, est d’opérer gratuitement 1000 malades qui souffrent de la cataracte. Les maladies oculaires sont un sujet préoccupant au Gabon qui voit sa population davantage affectée par ces pathologies silencieuses. Quant à la cataracte, elle demeure la principale cause de la cécité visuelle au Gabon.