Gabon: bientôt une «statue géante» en symbole d’un «tourisme authentique»

A l’image du Sénégal et son monument de la Renaissance, le Gabon pourrait bientôt se doter d’une « statue géante » pour attirer les touristes du monde entier. Développée par le sculpteur sud-coréen Yoo Young-Ho, célèbre notamment pour son projet Greetingman, cette œuvre pourrait selon le ministre en charge du tourisme, « permettre de capter une franche population internationale qui pourrait être intéressée par ce tourisme authentique que nous avons dans le pays ».

C’est un projet véritablement ambitieux qui a été présenté le 14 avril dernier par Pascal Houangni Ambouroue, ministre gabonais du Tourisme, au terme d’une séance de travail par visio-conférence avec Yoo Young-Ho, sculpteur international sud-coréen. Réputé notamment pour son Square-M Communication situé dans la ville futuriste de Séoul, mais surtout pour son projet Greetingman, l’artiste Coréen pourrait développer une œuvre particulière au Gabon.

En effet, à l’image de ces pays dans lesquels trônent de majestueuses statues représentant à la fois culture et dynamisme, le Gabon souhaite donc lui aussi se doter d’un monument à la hauteur de ses ambitions. Des ambitions placées entre volonté d’attirer des touristes pour « permettre au pays de capter une franche population internationale qui pourrait être intéressée par notre tourisme authentique » et volonté « d’embellir la zone traversée par l’équateur au Gabon » comme l’a souligné Houangni Ambouroue.

Capable d’ouvrir de nouvelles perspectives et surtout apporter un vent de fraîcheur à un secteur touristique en chute libre, ce partenariat en gestation entre Yoo Young-Ho et le Gabon, pourrait ainsi très vite se matérialiser. D’ailleurs, selon le membre du gouvernement, une mission a d’ores et déjà été réalisée par des agents du ministère des Eaux dans l’optique de déterminer ce site répondant aux normes internationales, et où sera érigée cette statue qui devrait avoisiner les 10 mètres de haut.