Gabon: BGFIBank octroie à la SEEG 100 milliards de FCFA pour l’amélioration de la desserte en eau et en électricité

Le vendredi 08 avril dernier le groupe BGFIBank et la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) ont procédé à la signature de deux conventions de financement pour le plan d’investissement 2022-2025 de l’entreprise en charge de la production, de l’acheminement et de la distribution d’électricité et d’eau potable au Gabon. Des conventions d’un montant de 100 milliards de FCFA qui devraient permettre d’ameliorer considerablement ses services auprès des populations gabonaise.

C’est en présence du président directeur général du groupe BGFI Bank Holding Corporation, Henri-Claude Oyima que s’est déroulée cette cérémonie de signature de convention entre le directeur général de la SEEG Gustave Aimé Mayi, l’administrateur directeur général de BGFIBank Gabon Loukoumanou Waidi, le directeur général de BGFI Capital Ismael Libizangomo et le directeur général de BGFIBourse Ulrich Gambigha.

Deux conventions qui portent l’une sur un crédit de 40 milliards de FCFA que BGFIBank Gabon va accorder à la SEEG, l’autre sur une mobilisation des fonds de 60 milliards de FCFA sur le marché régional par BGFIBourse. Une signature qui s’inscrit dans la volonté de l’institution bancaire d’accompagner les pouvoirs publics dans l’amélioration de la desserte en eau et en électricité dans le Grand Libreville et à l’intérieur du pays.

Selon les termes de ces conventions, les projets de ce plan prévoient un apport supplémentaire d’eau potable de 60 000 mètres cubes par jour dans l’ensemble du pays, en prenant en compte la construction d’une nouvelle station d’eau de 35000 M3 par jour dans le Grand Libreville et de 20 forages dans cette même partie de la province de l’Estuaire.

Elle prévoit également le renforcement et la sécurisation de la prise d’eau de Mandorove à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime; la construction d’une nouvelle station d’eau potable dans le deuxième arrondissement de Franceville et le renforcement de l’approvisionnement en eau potable de Makokou. Pour le volet électricité, les projets majeurs concernent l’installation d’un deuxième banc de transformation (225/90 KV) au poste d’interconnexion de Bisségué; la réhabilitation et le renforcement du poste source de Moanda ; la densification et le renforcement du réseau HTA/BT autour du poste source (90/20 KV) de port-6, et la construction de deux micro-centrales hydroélectriques à Mimongo (200 KW) et Mbigou (316 KW).