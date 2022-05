Gabon: «BBS Workers», le nouveau Programme d’insertion professionnelle des jeunes lancé par BGFI Business School

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 10 mai 2022, le Groupe BGFIBank a procédé à la présentation officielle de son nouveau programme « BBS Workers » dédié aux étudiants diplômés de BGFI Business School (BBS). Un programme qui a pour objectif de proposer des intégrations des jeunes diplômés de cet établissement au sein des plus grandes entreprises exerçant au Gabon.

C’est en présence du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique, Madeleine Berre, du ministre de l’Enseignement supérieur Patrick Mouguiama Daouda et du ministre de la Formation professionnelle, Raphaël Ngazouzet , que le président directeur général du Groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima a procédé à la présentation officielle de ce nouveau programme qui a pour objectif de permettre l’insertion professionnelle des jeunes étudiants de BBS.

En effet, ce programme consiste à la prise en charge totale, par la Fondation BGFIBank, des indemnités mensuelles allouées aux jeunes diplômés pendant 12 mois, ainsi que les frais et charges liés aux formalités administratives et légales requises dans le cadre de cette démarche. Elle permettra également aux entreprises de disposer de jeunes professionnels performants et opérationnels sans contrepartie financière.

Lors de son discours de circonstance, le président directeur général du Groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima à rappelé que « La formation professionnelle (…) est un devoir pour l’Etat et une obligation pour les entreprises ». Ainsi, à travers le programme BBS Workers, le Groupe BGFIBank s’engage à renforcer son dispositif d’insertion professionnelle des jeunes diplômés de son École Supérieure de la Banque.