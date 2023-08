Gabon : Ba’ponga invite les artistes à organiser leurs propres spectacles

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le directeur des arts et du spectacle (DAS) en service au ministère de la Culture a répondu aux interrogations incessantes des artistes musiciens, le mardi 1er août dernier. Pour Franck Stéphane Dibault alias « Ba’Ponga », il revient à ces derniers, d’organiser leurs propres événements.

C’est par le biais d’une courte vidéo rendue publique sur ses différents réseaux sociaux que le directeur des arts et du spectacle s’est livré sur sa perception de l’art. Une initiative qui se veut louable et qui permettra à beaucoup d’artistes en herbe de s’outiller davantage. « Un concept éducatif de 60 secondes pour aider la sphère culturelle à se consolider », a-t-il souligné.

Une meilleure stratégie pour des meilleurs résultats

Dénonçant l’absence « de représentation personnelle ou exposition personnelle », Ba’Ponga a invité les artistes à plus d’initiatives et à éviter les concerts populaires pour atteindre une maturité dans le métier. Des limites qui ne favorisent pas leur éclosion. À ce propos, il déclare « il serait mieux pour chaque artiste d’avoir son propre concert ou spectacle ».

Une sortie louable qui vise à aiguillonner ses pairs. Le DAS explique que ce mécanisme implique une remise en question perpétuelle. « Au cas par cas, avoir son propre public c’est le but. Faire ses propres dates c’est le vrai baromètre pour s’évaluer à travailler sur son positionnement », a-t-il martelé.

Aller étape par étape

Pour parvenir à mesurer son audimat et jauger sa position dans la sphère musicale gabonaise, les auteurs, compositeurs et interprètes devraient aller étape par étape. Et cela passerait par « un projet, de la promo, de la vente, de l’expo, monter une fanbase, créer son petit réseau et faire son propre show ».

Pour Ba’Ponga, tout pourrait partir de « 200 personnes pour un début, après 400, 600, 1 000, 2 000 personnes et ainsi de suite ». Si beaucoup d’artistes suivent le pas, d’autres rechignent à optimiser leurs stratégies. Des artistes de la nouvelle génération à l’instar de l’Oiseau Rare. Lequel est prolifique sans pourtant défendre ses projets sur scène.