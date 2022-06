Gabon: aucune structure  publique hospitalière capable de réaliser l’IRM 

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’accès aux soins et examens de qualité pour les populations gabonaises demeure un problème majeur. Pour preuve, le pays ne dispose d’aucun établissement de santé public doté d’un appareil pour réaliser cet examen médical des plus modernes qu’est l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Une situation incompréhensible pour le pays alors que le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) dispose d’un budget de fonctionnement de plus de 4 milliards de F CFA.

La santé est une liberté fondamentale reconnue par tous les textes à valeur constitutionnelle et érigée en service public par les lois de la République. Sauf que dans la réalité le constat est accablant. En effet, dans toutes les structures de santé publiques que compte le Gabon des appareils permettant de réaliser l’IRM sont inexistants. Une situation qui démontre le peu d’intérêt des pouvoirs publics, malgré les multiples visites des ministres, à doter les structures sanitaires des plateaux techniques adéquats pour la prise en charge optimale des populations.

L’IRM, ce procédé médical qui consiste à réaliser des images du corps afin d’étudier avec une grande précision de nombreux organes tels que le cerveau, la colonne vertébrale, les articulations et les tissus mous. Seulement, il n’est possible de le réaliser que dans un établissement sanitaire privé, notamment la clinique Chambrier et pour espérer le passer cela nécessite une longue attente de la part des malades. Une situation difficile à vivre pour certains patients qui pour la plupart sont soumis à des longues files d’attente allant de six mois à un an et d’autres meurent bien avant d’avoir pu être examinés.



Un constat désastreux qui soulève de nombreux questionnements. Qu’est ce qui justifierait que l’IRM se pratique dans une seule structure de santé au Gabon ? Si l’ambition du gouvernement est de sauver des vies, comment comprendre que les établissements de santé publique soient dépourvus du matériel et d’équipements modernes pour offrir des soins de qualité à tous les Gabonais? Le gouvernement gagnerait à se pencher en urgence sur cette situation gravissime pour une meilleure prise en charge des personnes dans toutes les structures sanitaires de notre pays.

Geneviève Dewuno

