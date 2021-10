Gabon: Ali Bongo échange avec une délégation du Commonwealth

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 21 octobre 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu au Palais du bord de mer, une délégation de représentants du Commonwealth conduite par le Conseiller et Chef de Département Section Appui Électoral à ladite institution Linford Andrews. Une rencontre qui avait pour objectif de faire le point de la procédure d’adhésion du Gabon à cette organisation.

En effet, c’est dans le cadre d’une mission technique multisectorielle d’évaluation du Secrétariat du Commonwealth, que cette délégation séjourne depuis quelques semaines à Libreville. Après s’être entretenu avec la première dame du Gabon, le premier ministre, divers membres du Gouvernement ainsi que des parlementaires, la délégation a été reçue en audience par le chef de l’Etat.

Ainsi, cette rencontre entre Ali Bongo Ondimba et Linford Andrews a permis de poser les bases d’une collaboration entre le Gabon et le Commonwealth. L’agenda des représentants du Commonwealth a porté entre autres sur l’évaluation de notre système électoral; les questions des droits humains en général; et les questions de bonne gouvernance. Des dossiers qui régissent les valeurs propres à ladite Organisation.



A l’issue de l’entretien avec le Président de la République Gabonaise, le Chef de la délégation du Commonwealth s’est réjoui de la qualité des discussions et de la vision du Chef de l’Etat gabonais sur ces dossiers importants.