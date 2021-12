Gabon: Ali Bongo échange avec des responsables de TotalEnergies

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 30 novembre 2021 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu en audience au Palais Rénovation le directeur Afrique de TotalEnergies Henri-Max Ndong Zué. Il était question pour ce dernier de présenter les nouvelles activités de cette entreprise tournée vers le développement des énergies mais surtout réaffirmer son engagement à poursuivre ses activités dans le pays.

C’est accompagné de Stéphane Bassene et Marcellin Simba, respectivement directeur général et directeur des Ressources humaines de la société Total Gabon, que le directeur Afrique de TotalEnergies a été reçu par le numéro un gabonais. Au menu de cette rencontre la présentation de la nouvelle stratégie de développement du géant français en Afrique et particulièrement au Gabon.

En effet, avec son changement de dénomination Total désormais TotalEnergies a décidé d’orienter ses activités vers le développement des énergies autres que le pétrole et le gaz telles que l’énergie solaire, la transformation de la forêt et du carbone, la réduction des gaz à effet de serre, la réduction du brûlage et la valorisation du gaz. Une approche nouvelle qui s’inscrit dans la volonté de cette entreprise de se conformer au enjeu de l’heure notamment en matière de préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique.

Cette rencontre était également l’occasion pour Henri-Max Ndong Zué de rassurer le président Ali Bongo Ondimba sur la poursuite des activités de Total Gabon dans le pays et la volonté de celle-ci de se développer davantage à travers l’extension d’un permis d’exploitation, et une révision du cadre contractuel et fiscal lui permettant de réaliser de meilleurs investissements.

Tout en saluant les perspectives de ladite société au Gabon, le Président de la République s’est dit satisfait de l’implication de celle-ci dans la préservation et la protection de l’environnement dont le Gabon est considéré comme un bon exemple à travers le continent.