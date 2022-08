Gabon: Ali Bongo attendu sur la problématique de la vie chère lors du discours à la Nation

Ecouter cet article Ecouter cet article

A quelques jours de la célébration de la fête de l’indépendance, le discours du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba est particulièrement attendu. Une allocution sur laquelle les populations fondent un réel espoir notamment sur la résolution de la problématique de la vie chère qui s’est accentuée ces dernières années avec la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 mais aussi l’impact de l’opération russe en ukraine qui a eu des incidences sur le commerce mondial.

Si à fin décembre 2021, l’inflation a connu un léger repli à 1,6% dans la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), la situation continue d’être préoccupante pour le panier de la ménagère. Un fait qui malgré les mesures tous azimuts annoncées par le gouvernement gabonais n’a jamais trouvé de solution , les prix des produits de première nécessité augmentent de jour en jour.

Face à cette situation de plus en plus insoutenable pour les populations, la prochaine allocution du président de la République prévue pour ce 16 août 2022 devrait être l’occasion d’évoquer cette question épineuse. Pour ce faire, des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre la vie chère mais aussi l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables à l’instar des Gabonais économiquement faibles (GEF) et des retraités.



Avec la détérioration du tissu économique des ménages, il serait judicieux pour l’exécutif d’axer son action sur le prix des produits de première nécessité, les transports, la résolution de la problématique du paiement des pensions retraites ou encore l’amélioration des conditions des agents de l’Etat. Il faut dire que le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pourrait s’inspirer de l’exemple de son homologue ivoirien Alassane Ouattara dont le discours marquant les 62 ans d’accession de ce pays à la souveraineté internationale a été dominé par des annonces fortes sur le plan politique et social.