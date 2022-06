Gabon: 80,89 % de taux de réussite au CEP en 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 17 juin 2022 les candidats au Certificat d’études primaire (CEP) session 2022 ont été fixés sur leur sort. Ainsi, sur un total de 51 207 candidats inscrits, 40 627 ont décroché le 1er diplôme du cursus scolaire, soit un taux de réussite de 80,80%. contre 53,81% à la session 2021.

C’est à l’issue des délibérations intervenues sur les plateformes KEWA et XGEST que les 51 207 candidats ont pu découvrir leurs résultats. Ainsi, 40 627 apprenants qui ont décroché le précieux sésame soit un taux de réussite de 80,80%. Une nette augmentation comparée à l’année 2021 ou près de la moitié des élèves avaient échoués.

Il faut souligner que les résultats de cette session enregistrent une très forte hausse par rapport à ceux de l’année précédente qui eux étaient de 53,81%. Une augmentation qui peut s’expliquer par l’arrêt du mouvement de grève dans le secteur de l’Éducation nationale. Une situation qui a permis aux enseignants et aux apprenants d’être plus assidus et ainsi de relever le niveau lors de cet examen.

Ce pourcentage n’est autre que la compilation des résultats obtenus par centre et établissement scolaire. Par ailleurs, la province de l’Estuaire est celle ayant enregistré les 3 meilleurs candidats avec des moyennes comprises entre 20 et 19. Des résultats forts encourageants qui devraient pousser les dirigeants à mettre plus de moyens afin que ces nouveaux diplômés soient dans des conditions optimales pour la poursuite de leur cursus.

