Gabon: 8 tonnes de médicaments reçues de l’Association Tulipe par le Samu social

Véritable outil social dans la prise en charge médicale des personnes de tous genres et tous sexes dans tout le pays, le Service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais vient de recevoir un important don de l’association française Tulipe. Pour cette plateforme d’aide humanitaire, ces 8 tonnes de matériels et médicaments visent à soutenir davantage l’action des équipes coordonnées par le Dr. Wenceslas Yaba.

« Une donation de huit tonnes de matériel médical et médicaments a été effectuée au bénéfice du Samu Social Gabonais ces derniers jours. Nous poursuivons notre action à leurs côtés ! », a indiqué l’association Transfert d’urgence de l’industrie pharmaceutique (Tulipe) ce vendredi 10 juin 2022 via son compte officiel Facebook. Un geste solidaire de la plateforme créée en 1982 par les entreprises de santé, de mettre en lumière le mode principal de soutien du Samu social Gabonais.

En effet, les médecins bénévoles ne ménagent aucun effort pour apporter, 24 heures sur 24 et dans tout le pays, la santé aux populations démunies et celles mises en marche pour différentes raisons. Bien plus qu’un simple soutien matériel, le Dr. Wenceslas Yaba y voit un amour sans faille pour son prochain, qui guide l’action des équipes qu’il coordonne. « C’est une journée historique dans l’action humanitaire au Gabon », a-t-il indiqué sur la toile. Un don qui devrait lui permettre de prendre davantage de personnes en charge médicale.



Par ailleurs, le Dr. Wenceslas Yaba n’a pas manqué de remercier au nom des bénéficiaires finaux, qui sont les populations de Libreville et même de l’arrière pays, l’ensemble des soutiens inconditionnels de la cause du Samu social Gabonais. « Cette reconnaissance mondiale de notre action et l’accompagnement international, c’est déjà 17 milliards de FCFA en médicaments en 04 ans, qui a permis de soigner gratuitement plus d’un million de nos compatriotes », a-t-il conclu. Évalué à 650 millions de FCFA, ce don représente la part la plus importante puisque l’Ukraine et le Liban ont reçu 4 tonnes chacun.