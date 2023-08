Gabon : 5 enfants morts calcinés dans un incendie à Mekagha Essamegnoung

Ecouter cet article Ecouter cet article

5 enfants âgés de 7 mois à 12 ans ont péri dans un incendie, dans la nuit de samedi 19 à dimanche 20 août dernier au village Mekagha Essamegnoung à quelques kilomètres de la commune de Minvoul. Pour l’heure, les causes ayant conduit à ce drame demeurent imprécises.

C’est une nouvelle qui ne cesse d’attrister les populations de Mekagha Essamegnoung à Minvoul. Un incendie d’une rare violence survenue dans la nuit du samedi 19 août dernier a réduit en cendres plusieurs maisons. La teneur des flammes auraient été telle que la l’assistance des riverains n’a pas pu être salvatrice.

5 enfants arrachés à la vie dans cet incendie

Selon les habitants du village Mekagha Essamegnoung, les enfants avaient été tous logés dans une maison en planche alors que leurs parents assistaient à une veillée mortuaire non loin. Non assisté, l’un des enfants aurait fait preuve de maladresse. Allumant le feu malencontreusement.

La suite est connue de tous, un incendie ravageur qui a causé la mort de 5 enfants. Des individus dont l’âge varient entre 7 mois et 12 ans. À Minvoul, c’est le désarroi total. Entre accusations réciproques, les familles sont inconsolables. Les autorités judiciaires saisies de l’affaire ont diligenté une enquête.

Quid des unités de sapeurs pompiers dans l’hinterland !

Alors que les différentes localités font face à la même difficulté, il serait judicieux de déployer des équipes des sapeurs pompiers à l’intérieur du pays. Une initiative qui aurait le mérite de permettre une prise en charge effective des sinistres. Seulement, les populations doivent se contenter de la solidarité entre voisins et ont recours à des moyens rudimentaires.

Pourtant avec un budget de plus de 57,2 milliards FCFA soit 63% du budget alloués au volet « ordre et sécurité public » comme indiqué dans le document de cadrage macroéconomique et budgétaire (Socamab) 2022-2024, le gouvernement devrait s’activer à construire des casernes de sapeurs pompiers à l’intérieur du pays.